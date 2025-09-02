Meteoroloji’den uyarı: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor!

"ÜLKE GENELİNDE BİRKAÇ DERECELİK BİR SICAKLIK DÜŞÜŞÜ BEKLİYORUZ"

Ülke genelinde sıcaklıkların birkaç derece düşeceğine dikkati çeken Çelik, "Ülke genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca birkaç derecelik bir sıcaklık düşüşü bekliyoruz. Bununla birlikte sıcaklar çoğunlukla mevsim normalleri civarında seyredecek diyebiliriz. Ancak özellikle Güney bölgelerimizde Akdeniz ve Güneydoğu Doğu bölgesinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Yağışlar ise özellikle Doğu Karadeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'de hatta kıyıya bakan illerinde zaman zaman kuvvetli olacak. Onun için özellikle bu illerde yaşayan ilgilerin ve vatandaşların dikkatli olmasına fayda var" değerlendirmesinde bulundu.