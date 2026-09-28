Metrelerce yükseklikten düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki Mehmet Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle bulunduğu yüksek noktada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten zemine düştü. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Mehmet Y.'yi kontrol etti. Yapılan incelemede talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayın meydana geldiği bölgede inceleme gerçekleştirildi. Mehmet Y.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.