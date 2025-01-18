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Giriş Tarihi: 18.1.2025

Metro hattındaki arızalar vatandaşı bıktırdı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Metro hattındaki arızalar vatandaşı bıktırdı
İstanbul'da metrobüs ve metro arızaları vatandaşları canından bezdirdi. Yenikapı- Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının ilk durağı olan Yenikapı istasyonunda saat 19.00 sıralarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Yaklaşık yarım saat süren arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı. İşlerinden evlerine gitmeye çalışan yolcular uzun süre metronun gelmesini beklerken bazı yolcular duruma tepki gösterdi. Yoğunluk, ekiplerin arızaları gidermesinin ardından normale döndü. Metrobüs ve metrolarda sık sık yaşanan teknik arızalar vatandaşları canından bezdirdi.
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Metro hattındaki arızalar vatandaşı bıktırdı
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