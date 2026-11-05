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Giriş Tarihi: 05.11.2026

Metrobüsler çarpıştı: 6 yaralı

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Semih BEKTAŞ Semih BEKTAŞ
Metrobüsler çarpıştı: 6 yaralı
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İstanbul'da yine metrobüs kazası yaşandı. Esenyurt Haramidere- Sanayi durağında yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Son 6 ayda meydana gelen 14 kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, en az 54 kişi de yaralandı. Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Bir günde İstanbul'da taşınan 9 milyon yolcunun neredeyse yarısını İETT taşıyor. Metrobüs ise tek başına günde 900 bin yolcu taşıyor. Ben verileri İETT'den alıyorum. Bu otobüsler yaşlanmış ve en önemlisi 2 milyon kilometreyi doldurmuş durumda" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Metrobüsler çarpıştı: 6 yaralı
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