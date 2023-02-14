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Giriş Tarihi: 14.2.2023 18:08 Son Güncelleme: 14.2.2023 19:03

Metrolar depremzedeleri ücretsiz taşıyacak

Depremzedeler Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattını 24 saat ücretsiz kullanabilecek.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Metrolar depremzedeleri ücretsiz taşıyacak

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen iki depremde zarar gören depremzedelerin İstanbul'a tahliyesinden sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), depremzedelerin Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattını 24 saat ücretsiz kullanabileceğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgede bulunan vatandaşların, tahliye uçaklarıyla İstanbul'a getirilmesi aralıksız devam ediyor. Depremzedelerin ulaşımının daha kolay olması için TCDD harekete geçti. TCDD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda: "Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için, Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro hattımızda 24 saat aralıksız olarak yaptığımız tren seferlerimiz ücretsiz olarak devam etmektedir" denildi.

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Metrolar depremzedeleri ücretsiz taşıyacak
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