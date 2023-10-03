‘Mevlana Yılı’ kapsamında ilk durak Zagreb oldu! Mevlana’yı dünyaya anlatacaklar

Hz. Mevlana'nın vuslatının 750'nci yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında etkinlikler hazırlayan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yurt dışındaki ilk durağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb oldu. Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sema ayin-i şerifi, yabancı katılımcıları derinden etkilerken, programdaki herkese yoğun bir manevi atmosfer yaşattı.

'YURTDIŞINDAKİ İLK DURAK ZAGREB'

Zagreb Müzik Akademisi'nde düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, "2023 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mevlâna Yılı olarak kabul edildi. Ayrıca Mevlana Yılı UNESCO tarafından takvime alındı. Bu kapsamda, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız pek çok etkinlik çalışması yapıyor. Büyük bir mutlulukla ifade etmeliyim ki, yurtdışındaki etkinliklerin ilkini bu akşam burada, Zagreb'de gerçekleştiriyoruz. Bu imkan ve ayrıcalığı sağladıkları için Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'MEVLANA'NIN BİZLER İÇİN PAHA BİÇİLMEZ BİR DEĞERİ VAR'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Anadolu'nun kültür ve medeniyet başkenti Konya'nın; Çatalhöyük'ten bugüne 10 bin yıllık bir mirasa ev sahipliği yaptığını ifade ederek, Konya'nın asırlardır medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu söyledi. Başkan Altay, "Konya aynı zamanda onlarca âlim ve münevver şahsiyetin de evi oldu. Özellikle Mevlana Hazretleri'nin bizler için paha biçilemez bir değeri var. Bu yıl, Mevlana Hazretleri'nin vefatının 750. yıl dönümü. 2023 yılı bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Mevlana Yılı' ilan edildi. Bu yıl ayrıca UNESCO tarafından da 'Mevlânâ Yılı' olarak takvime alındı" diye konuştu.

'DÜNYADA ANACAK VE DÜNYAYA ANLATACAĞIZ'

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Mevlana'yı tüm dünyada anmak ve anlatmak için güzel bir yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Altay, "Bu kapsamda ülkemizde onlarca farklı kültürel etkinlik gerçekleştirdik. Yurt dışındaki ilk etkinliğimizi ise burada, Zagreb'de gerçekleştiriyoruz. Burada aynı zamanda Mevlana Hazretleri vesileyle; Konya ile Zagreb arasında bir gönül köprüsü inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.