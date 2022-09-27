Mevlid Kandili 2022 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet dini günler takvimi ile Mevlid Kandili tarihi!

2022 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) doğum gecesi yine dualar ve ibadetler ile en verimli şekilde geçirilecek. Bugünün feyzinden yararlanmak isteyenler ellerini semaya açacak ve dualar edilecek. Kandil ne zaman sorusunun yanıtı ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu kandil günleri takvimi ile belli oldu.

İşte, 7 Ekim ne Kandil'i ve Mevlid Kandili ne zaman sorularının yanıtları;