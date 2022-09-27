Mevlid Kandili 2022 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet dini günler takvimi ile Mevlid Kandili tarihi!

Mevlid Kandili tarihi Diyanet dini günler takvimi üzerinde yer alan kandil günleri ile belli oldu. İslam alemi tarafından namaz, oruç ve Kuran okumak gibi ibadetlerle geçirilecek bu anlamlı gün için araştırmalar başladı. Peki, 2022 Mevlid kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? İşte, detaylar…
2022 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) doğum gecesi yine dualar ve ibadetler ile en verimli şekilde geçirilecek. Bugünün feyzinden yararlanmak isteyenler ellerini semaya açacak ve dualar edilecek. Kandil ne zaman sorusunun yanıtı ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu kandil günleri takvimi ile belli oldu.
İşte, 7 Ekim ne Kandil'i ve Mevlid Kandili ne zaman sorularının yanıtları;
MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.