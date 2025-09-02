Mevlid Kandili nedir, bu gecede ne oldu? İşte Mevlid Kandili faziletleri, anlamı ve önemi

MEVLİD NE DEMEK?

"Mevlid" kelimesi, doğum zamanı ve mekanını anlatan bir terimdir ve İslam kültüründe Hz. Peygamber'in doğumu, bu vesileyle düzenlenen törenler ve bu konudaki yazılı eserler anlamında kullanılır.

Hz. Peygamber'in doğumu Fil Vakası'nın yaşandığı yıl olarak bilinir; miladî olarak ise genel kabul 569, 570 veya 571'dir. Rebiülevvel ayının 12'sinde, gündüz doğduğu rivayet edilir; Pazartesi günü dünyaya geldiğine dair daha sahih hadisler de mevcuttur.

Bu kapsamda Mevlid Kandili de Rebiülevvel ayının 12'sinde idrak ediliyor.