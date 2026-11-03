Mevlit çıkışında dehşet! Arkadaşını tabancayla vurarak öldürmüştü: O cani tutuklandı



Emre İnatlı

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. Recep Karabulut, yanındaki tabancayla, 4 çocuk babası Emre İnatlı'ya ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden İnatlı, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Emre İnatlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İnatlı'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerden sonra otopsi için morga kaldırıldı.