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Giriş Tarihi: 3.11.2026 10:27

Mevlit çıkışında dehşet! Arkadaşını tabancayla vurarak öldürmüştü: O cani tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Emre İnatlı (35), camide okunan mevlidin ardından çıkışta karşılaştığı arkadaşı Recep Karabulut (25) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli Karabulut, tutuklandı.

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DHA Yaşam
Mevlit çıkışında dehşet! Arkadaşını tabancayla vurarak öldürmüştü: O cani tutuklandı
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Bursa'da 30 Ekim'de, Mustafakemalpaşa ilçesinde olay meydana geldi. Gece saatlerinde Aydın'dan otobüsle ilçeye gelen Emre İnatlı, sabah gittiği camide okunan mevlidin ardından çıkışta, birlikte hayvan ticareti yaptığı arkadaşı Recep Karabulut ile karşılaştı.


Emre İnatlı

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. Recep Karabulut, yanındaki tabancayla, 4 çocuk babası Emre İnatlı'ya ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden İnatlı, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Emre İnatlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İnatlı'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerden sonra otopsi için morga kaldırıldı.


Recep Karabulut

'HUSUMET OLUŞTU'

Olayın ardından kaçan Recep Karabulut, suç aleti tabancayla birlikte, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karabulut'un emniyetteki ilk ifadesinde, "Birlikte hayvan ticareti yapıyorduk. Aramızda husumet oluştu" dediği öğrenildi. Karabulut, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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