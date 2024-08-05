Mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması

Düzce'ye gelen tarım işçileri Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tek tek sağlık kontrolünden geçiyor. Ekipler koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında; sıtma taramaları, bebek, çocuk, gebe, loğusa izlemlerinin yanı sıra çeşitli hastalıklara karşı aşılama faaliyetleri yürütülüyor. Ayrıca kanser başta olmak üzere; üreme sağlığı, pestisit uygulamaları, kuduz, KKKA, ishal, çevre sağlığı, sağlıklı beslenme, obezite, sağlık okur yazarlığı ve hijyen gibi çeşitli konularında eğitimler veriliyor. Çocuklara yönelik ise ağız ve diş sağlığı taramaları yapılıyor.Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Bu yıl da Düzce'ye Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin sağlık taramaları Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. Sağlık taramalarımızda kronik hasta takipleri, aşılama, gebe ve bebek izleme, diğer bulaşıcı hastalıklar takibi, üreme sağlığı hizmetleri, sağlık okuryazarlığı kazanım eğitimleri ve kanser tarama hizmetleri sağlanıyor" ifadelerinde bulundu.