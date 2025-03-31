Meydanlar doldu taştı dönüş yoluna dikkat

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Tarihi Yarımada ile Taksim Meydanı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Eminönü'nde tarihi Mısır Çarşısı çevresi ile vapur iskelelerinde adım atacak yer kalmadı. Sultanahmet Meydanı'nda da büyük bir kalabalık vardı. Ayasofya ve Sultanahmet camilerine akın eden turistler ve vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Sirkeci'den Zeytinburnu'na uzanan sahil yolunda da trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar da yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih etti. Beyoğlu'nda ise Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ile metro istasyonlarında adeta insan seli oluştu. Turistlerin uğrak noktalarından biri de Eyüpsultan'daki Piyer Loti oldu. İstanbul genelinde trafik yoğunluğudün yüzde 74 olarak ölçüldü. Tatilcilerin İstanbul'a erken dönüşe geçmeleri nedeniyle de Tekirdağ'ın Çorlu, Yenice ve Yeniçiftlik mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşandı.