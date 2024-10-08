Mezardaki ceset Cem Garipoğlu’na ait

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla uyumlu olduğunu açıkladı. İstanbul Başakşehir'de 2009'da 17 yaşındaki kız arkadaşı Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve 2014'te tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği belirtilen Cem Garipoğlu'nun ölmediğine ilişkin şaibeler üzerine Karabulut ailesi, Garipoğlu'nun mezarının açılarak DNA incelemesi yapılması talebinde bulunmuştu. Garipoğlu'nun mezarı geçen hafta açıldı. Mezardan alınan Garipoğlu'na ait kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından 5 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda, Anne Tülay Makbule ve baba Mehmet Nida Garipoğlu'ndan alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleri ile mezardaki kemiklerin DNA karşılaştırılması yapıldı.Örneklerin baba Mehmet ve anne Nida Garipoğlu'yla birebir aynı DNA profiline ait olduğu ifade edildi. Raporda çiftin, Garipoğlu'nun yüzde 99.99 olarak biyolojik anne ve babası oldukları yönünde tespite ulaşıldığı aktarıldı. Garipoğlu'nun klavikula kemiğinden alınan 1 parça, femu kemiğinden alınan 2 parça, humerus kemiğinden alınan bir parça ve dört adet diş örneğinin çalışmalarda kullanıldığı vurgulandı. Garipoğlu'nun cinayet esnasında giydiği eşofman altı ve kullandığı testereden de alınan sürüntü örneklerinin, yeni alınan DNA profilleriyle uyumlu olduğu ifade edildi. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, rapora itiraz edeceklerini, üniversitelerden ve adli tıp enstitülerinden yeniden rapor alınmasını talep edeceklerini açıkladı. Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise mezardan çıkan poşetteki DNA ve parmak izi incelemesiyle ilgili talepte bulundu. Savcılık poşette inceleme yapılmasına karar verdi.