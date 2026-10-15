Mezdeke Aynur’un ablası: Kardeşimi paramparça ettiniz

İstanbul Şişli
'de 24 Mart 2016'da öldürülen Mezdeke Grubu'nun eski dansçısı Aynur Kanbur
cinayetine ilişkin davada ilk duruşma dün yapıldı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yeniden açılan Aynur Kanbur cinayet dosyasında yapılan incelemelerle katil zanlısı Bülent Gündüz ve azmettiricisi Serdar ve Fazlı Kar'a uzandı. Tutuklanan Gündüz ve diğer sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Duruşmaya Aynur Kanbur'un ablası Dilek Yıkmış ile taraf avukatları katıldı. Acılı abla, "Kardeşim içeri doğru kaçmaya çalışmış. Üzerine 8 kurşun sıkmış. Benim kardeşimden ne istediniz? Onu 'dansöz' diyerek ölümünden sonra da haysiyetsizleştirdiler. Masum bir insanı paramparça ederek öldürdünüz" dedi. Duruşma ertelendi.