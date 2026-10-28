Mezun olur olmaz işe giren bölümler belli oldu! Listede hangi meslekler var?

Lisans programları arasında dil ve konuşma terapisi 2,4 ayla ilk sırada yer alırken, tıp ve özel eğitim öğretmenliği de öne çıktı. Ön lisans programlarında ise en kısa ilk iş bulma süresi polis meslek eğitiminde kaydedildi.
1. Dil ve konuşma terapisi:
2. Tıp
3. Özel eğitim öğretmenliği
4. Eczacılık
5. Ergoterapi:
6. Ebelik
7. İngilizce öğretmenliği
8. Maden mühendisliği
9. İngilizce mütercim ve tercümanlık
10. Kontrol ve otomasyon mühendisliği
Listenin ilk sıralarında sağlık alanındaki bölümlerin ağırlıkta olması dikkat çekti. Dil ve konuşma terapisi mezunlarının ilk iş bulma süresi ortalama 2,4 ay olarak hesaplanırken, tıp mezunlarında bu süre 3,9 ay, özel eğitim öğretmenliği mezunlarında ise 4,4 ay oldu.
TÜİK'in verileri, ön lisans mezunlarının ilk iş bulma sürelerini de ortaya koydu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 2024'te 16 ay iken 2025'te 15,8 ay olarak kaydedildi.
İlk işini en kısa sürede bulan ön lisans programları arasında 3 ayla polis meslek eğitimi ilk sırada yer aldı. Bu bölümü optisyenlik ve aşçılık takip etti.
Ön lisans programlarında ilk iş bulma süresi en kısa olan beş bölüm şöyle sıralandı:
1. Polis meslek eğitimi:
2. Optisyenlik:
3. Aşçılık:
4. Eczane hizmetleri:
5. Sivil havacılık kabin hizmetleri:
Bölüm bazındaki verilerin yanı sıra eğitim ve öğretim alanlarına göre yapılan değerlendirme de dikkat çekti. Lisans mezunları arasında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alan, ortalama 9 ayla sağlık ve refah oldu. Bu alanı 11,4 ayla bilişim ve iletişim teknolojileri, 11,6 ayla mühendislik, imalat ve inşaat izledi.
Lisans mezunlarında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alanlar şöyle sıralandı:
Sağlık ve refah: 9 ay
Bilişim ve iletişim teknolojileri: 11,4 ay
Mühendislik, imalat ve inşaat: 11,6 ay
Eğitim: 12,9 ay
Hizmetler: 13,4 ay
Ön lisans mezunlarında ise ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alan 13,7 ayla hizmetler olarak belirlendi. Doğa bilimleri, matematik ve istatistik alanı 13,8 ayla ikinci sırada yer alırken, mühendislik, imalat ve inşaat alanında ortalama süre 14,3 ay oldu.
Üniversite tercihi yapacak adayların verileri değerlendirirken ilk iş bulma süresi ile kayıtlı istihdam oranını birbirinden ayırması gerekiyor. TÜİK'in 2025 verilerine göre lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı en yüksek bölüm yüzde 95,5 ile tıp oldu. Özel eğitim öğretmenliği yüzde 90,8, havacılık elektrik ve elektroniği yüzde 89,9 oranıyla bu bölümü takip etti.
Ön lisans programlarında ise en yüksek kayıtlı istihdam oranı yüzde 92,6 ile polis meslek eğitiminde görüldü. Bu oranlar, ilgili bölümlerden mezun olanların kayıtlı istihdam içindeki durumunu gösterirken, ilk iş bulma süresi mezuniyet sonrasında ilk işe geçişin ne kadar sürdüğünü ortaya koyuyor.
Üniversite tercihi yaparken yalnızca bu sıralamalara bakmak yeterli olmayabilir. Adayların bölümün eğitim içeriğini, kişisel ilgi alanlarını, çalışma koşullarını ve mezuniyet sonrası kariyer seçeneklerini de değerlendirmesi önem taşıyor.