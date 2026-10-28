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Giriş Tarihi: 28.10.2026 19:04

Mezun olur olmaz işe giren bölümler belli oldu! Listede hangi meslekler var?

Üniversite tercihi yapacak adaylar yalnızca eğitim süresini değil, mezuniyet sonrasında kendilerini nasıl bir sürecin beklediğini de merak ediyor. Açıklanan son veriler, ilk işe geçiş süresinin bölümlere göre önemli ölçüde değişebildiğini ortaya koydu.

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Mezun olduktan sonra en hızlı işe giren bölümler açıklandı! İşte o meslekler
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Üniversite tercihi yapacak adaylar, bölüm seçerken mezuniyet sonrası iş bulma olanaklarını da dikkate alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, mezunlarının ilk işini en kısa sürede bulduğu bölümleri ortaya koydu.

Mezun olduktan sonra en hızlı işe giren bölümler açıklandı! İşte o meslekler

Lisans programları arasında dil ve konuşma terapisi 2,4 ayla ilk sırada yer alırken, tıp ve özel eğitim öğretmenliği de öne çıktı. Ön lisans programlarında ise en kısa ilk iş bulma süresi polis meslek eğitiminde kaydedildi.

Mezun olduktan sonra en hızlı işe giren bölümler açıklandı! İşte o meslekler

Mezuniyet sonrası en hızlı iş bulunan lisans bölümleri

TÜİK verilerine göre lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında 14,4 ay iken 2025 yılında 14,2 aya geriledi. İlk işini en kısa sürede bulan lisans mezunlarının yer aldığı bölümler ise şöyle sıralandı:

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Mezun olduktan sonra en hızlı işe giren bölümler açıklandı! İşte o meslekler

1. Dil ve konuşma terapisi:

2. Tıp

3. Özel eğitim öğretmenliği

Mezun olduktan sonra en hızlı işe giren bölümler açıklandı! İşte o meslekler

4. Eczacılık

5. Ergoterapi:

6. Ebelik

Mezun olduktan sonra en hızlı işe giren bölümler açıklandı! İşte o meslekler

7. İngilizce öğretmenliği

8. Maden mühendisliği

9. İngilizce mütercim ve tercümanlık

Mezun olduktan sonra en hızlı işe giren bölümler açıklandı! İşte o meslekler

10. Kontrol ve otomasyon mühendisliği

Listenin ilk sıralarında sağlık alanındaki bölümlerin ağırlıkta olması dikkat çekti. Dil ve konuşma terapisi mezunlarının ilk iş bulma süresi ortalama 2,4 ay olarak hesaplanırken, tıp mezunlarında bu süre 3,9 ay, özel eğitim öğretmenliği mezunlarında ise 4,4 ay oldu.

Mezun olduktan sonra en hızlı işe giren bölümler açıklandı! İşte o meslekler

ÖN LİSANS MEZUNLARI ARASINDA İLK SIRADA POLİS MESLEK EĞİTİMİ VAR

TÜİK'in verileri, ön lisans mezunlarının ilk iş bulma sürelerini de ortaya koydu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 2024'te 16 ay iken 2025'te 15,8 ay olarak kaydedildi.

İlk işini en kısa sürede bulan ön lisans programları arasında 3 ayla polis meslek eğitimi ilk sırada yer aldı. Bu bölümü optisyenlik ve aşçılık takip etti.

Mezun olduktan sonra en hızlı işe giren bölümler açıklandı! İşte o meslekler

Ön lisans programlarında ilk iş bulma süresi en kısa olan beş bölüm şöyle sıralandı:

1. Polis meslek eğitimi:

2. Optisyenlik:

Mezun olduktan sonra en hızlı işe giren bölümler açıklandı! İşte o meslekler

3. Aşçılık:

4. Eczane hizmetleri:

5. Sivil havacılık kabin hizmetleri:

Mezun olduktan sonra en hızlı işe giren bölümler açıklandı! İşte o meslekler

İLK İŞ BULMA SÜRESİNİN EN KISA OLDUĞU ALANLAR BELLİ OLDU

Bölüm bazındaki verilerin yanı sıra eğitim ve öğretim alanlarına göre yapılan değerlendirme de dikkat çekti. Lisans mezunları arasında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alan, ortalama 9 ayla sağlık ve refah oldu. Bu alanı 11,4 ayla bilişim ve iletişim teknolojileri, 11,6 ayla mühendislik, imalat ve inşaat izledi.

Lisans mezunlarında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alanlar şöyle sıralandı:

  • Sağlık ve refah: 9 ay

  • Bilişim ve iletişim teknolojileri: 11,4 ay

  • Mühendislik, imalat ve inşaat: 11,6 ay

  • Eğitim: 12,9 ay

  • Hizmetler: 13,4 ay

Ön lisans mezunlarında ise ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alan 13,7 ayla hizmetler olarak belirlendi. Doğa bilimleri, matematik ve istatistik alanı 13,8 ayla ikinci sırada yer alırken, mühendislik, imalat ve inşaat alanında ortalama süre 14,3 ay oldu.

Mezun olduktan sonra en hızlı işe giren bölümler açıklandı! İşte o meslekler

İŞ BULMA SÜRESİ İLE İSTİHDAM ORANI AYNI ANLAMA GELMİYOR

Üniversite tercihi yapacak adayların verileri değerlendirirken ilk iş bulma süresi ile kayıtlı istihdam oranını birbirinden ayırması gerekiyor. TÜİK'in 2025 verilerine göre lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı en yüksek bölüm yüzde 95,5 ile tıp oldu. Özel eğitim öğretmenliği yüzde 90,8, havacılık elektrik ve elektroniği yüzde 89,9 oranıyla bu bölümü takip etti.

Ön lisans programlarında ise en yüksek kayıtlı istihdam oranı yüzde 92,6 ile polis meslek eğitiminde görüldü. Bu oranlar, ilgili bölümlerden mezun olanların kayıtlı istihdam içindeki durumunu gösterirken, ilk iş bulma süresi mezuniyet sonrasında ilk işe geçişin ne kadar sürdüğünü ortaya koyuyor.

Üniversite tercihi yaparken yalnızca bu sıralamalara bakmak yeterli olmayabilir. Adayların bölümün eğitim içeriğini, kişisel ilgi alanlarını, çalışma koşullarını ve mezuniyet sonrası kariyer seçeneklerini de değerlendirmesi önem taşıyor.

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Mezun olur olmaz işe giren bölümler belli oldu! Listede hangi meslekler var?
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