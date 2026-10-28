Mezun olur olmaz işe giren bölümler belli oldu! Listede hangi meslekler var?

İLK İŞ BULMA SÜRESİNİN EN KISA OLDUĞU ALANLAR BELLİ OLDU

Bölüm bazındaki verilerin yanı sıra eğitim ve öğretim alanlarına göre yapılan değerlendirme de dikkat çekti. Lisans mezunları arasında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alan, ortalama 9 ayla sağlık ve refah oldu. Bu alanı 11,4 ayla bilişim ve iletişim teknolojileri, 11,6 ayla mühendislik, imalat ve inşaat izledi.

Lisans mezunlarında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alanlar şöyle sıralandı:

Sağlık ve refah: 9 ay

Bilişim ve iletişim teknolojileri: 11,4 ay

Mühendislik, imalat ve inşaat: 11,6 ay

Eğitim: 12,9 ay

Hizmetler: 13,4 ay

Ön lisans mezunlarında ise ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alan 13,7 ayla hizmetler olarak belirlendi. Doğa bilimleri, matematik ve istatistik alanı 13,8 ayla ikinci sırada yer alırken, mühendislik, imalat ve inşaat alanında ortalama süre 14,3 ay oldu.