Mezuna kalanların diploma notu düşecek

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt süreci de yarın başlayacak. Adaylar kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Bu yıl puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 987 bin 388'i üniversitelere yerleştirildi. Öte yandan üniversiteye giriş sınavı YKS'de bekledikleri puanı alamayan ve bu nedenle yerleştirildikleri bölüme kayıt yaptırmayı düşünmeyen öğrenciler, genellikle bir yıl daha sınava hazırlanmayı ve "mezuna kalmayı" tercih ediyor. Peki, yerleştiği bölüme kayıt yaptırmayıp 1 yıl daha bekleyerek şansını ikinci kez denemek isteyen adayları neler bekliyor? Tercih uzmanları SABAH'a sıraladı:❱ Sınava giren ve tercih yapıp yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin, bir sonraki yıl sınava girdiklerinde diploma notu üzerinden hesaplanan puanları yüzde 50 oranında düşecek.❱ Tercih yapıp bir bölüme yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar, YKS ek tercih başvurusunda bulunma hakkını kaybedecek.❱ Kayıt yaptırmayan ve mezuna kalan öğrenciler hem zaman kaybedecek hem de bir sonraki sınavda nasıl bir sonuç alacakları belirsiz olduğundan stres yaşayabilir. Bu da hedeflerine odaklanma konusunda ciddi zaman kaybına yol açabilir.❱ Yaşıtları, üniversitede eğitim alırken tekrar YKS'ye hazırlanmak zorunda kalan öğrencilerin motivasyonu düşebilir.❱ Bu nedenle, öğrencilerin mezuna kalma ve kayıt yaptırmama kararlarını dikkatlice değerlendirmeleri büyük önem taşıyor.