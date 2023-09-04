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Giriş Tarihi: 4.9.2023 11:39 Son Güncelleme: 4.9.2023 11:41

MGM'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışın, Kırklareli genelinde çok kuvvetli, Edirne'nin doğusu ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MGM’den Trakya için ’kuvvetli yağış’ uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Kırklareli'nin doğusunda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, zamanla bölge genelinde yarın, akşam saatlerine kadar kuzeydoğu yönünden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) ile birlikte etkili olmasının beklendiği bildirildi.

KIRKLARELİ, EDİRNE VE TEKİRDAĞ...

Yağışın, Kırklareli genelinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Edirne'nin doğusu ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Tahmin edilen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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MGM'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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