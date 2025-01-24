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Giriş Tarihi: 24.1.2025 09:03

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir kara geceyi anlattı

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in de yakınlarının olduğu ortaya çıktı. otel saatlerce yanarken itfaiye müdahalesinin geç geldiği iddiaları gündeme geldi. CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, itfaiye araçlarının bölgeye 45 dakika içinde gittiğini iddia etti. Oteldeki yakınlarının yangını haber vermesi üzerine bölgeye çok yakın olan MHP Genel Başkanı Yardımcısı İsmail Özdemir, akrabalarını olay yerine giderek Jandarma’yla birlikte kurdukları teleskopik merdivenle tahliye etti. O gece yaşananları sosyal medya hesabından anlatan Özdemir, belediyeye bağlı itfaiye ekiplerinin alana çok geç intikal ettiğini açıkladı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir kara geceyi anlattı

Özdemir, "Bu yangından belki daha çok insan kurtarılabilirdi. Ama Bolu Belediyesi itfaiyesi ne yazık ki çok geç kaldı. Üstelik Bolu merkeze yangın alanı yaklaşık 30-35 km olmasına rağmen. İtfaiye bir saat sonra müdahale etti. Bolu Belediye Başkanı martavalı bıraksın, hiç değilse hayatını kaybeden insanların aziz hatıralarına hürmeten önce kendi sorumluluk sahasındaki isimleri, ihmalleri sebebiyle yine kendisi soruştursun, hukuk önünde de sorumlu olduğunu unutmadan vereceği hesaba bakarak, yetki kimdeydi tartışması yapmasın. Hiç günahı ve kusuru yokmuş gibi ekranlarda endam göstermesin. Bu iş görevini bırakıp sosyal medyada lüzumsuz işlere burnunu sokmaya benzemez" ifadelerini kullandı.

KEŞKE HEPSİNİ KURTARABİLSEYDİK
Özdemir, yangının ilk bilgisini İçişleri Bakanı'na ve Bolu Valisi'ne verenin kendisi olduğunu dile getirerek, "Keşke hepsine yetişebilseydik, keşke hepsini kurtarabilseydik... Acımız çok büyük ama bunu da elbette milletçe atlatacağız" dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir kara geceyi anlattı
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