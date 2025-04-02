Boykot çağrılarına MHP’den tepki: Milli ekonomiye sabotaj girişimine geçit yok!

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından yaptığı boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir tepkide Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol'dan geldi.

"CHP YÖNETİMİ HALKIMIZIN EKMEĞİYLE OYNAMAKTADIR"

Özel'in bu çağrısının Türkiye'nin ekonomik istikrarına ve yerli-milli sermayeye yönelik sabotaj girişimi olduğunu vurgulayan Çelikkol "Kendi ülkesinin sanayicisini, tüccarını, esnafını hedef alan bu anlayış, doğrudan Türk milletinin refahına kastetmektedir. Özgür Özel ve CHP yönetimi, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını güçlendiren milli sanayi hamlelerine zarar vermek, esnaf ve iş dünyamızı zor durumda bırakmak için bilinçli bir şekilde dış mihraklarla ortak hareket etmektedir. İngiltere'den ve yabancı çevrelerden destek arayarak, kendi ülkesine zarar vermeyi siyaset zanneden bu zihniyet, aslında milli ekonomimizin gelişmesini engellemeye yönelik bir vesayet hareketidir. Bugün sanayicimiz, çiftçimiz, esnafımız ve işçilerimiz, Cumhur İttifakı'nın güçlü ekonomi politikaları sayesinde büyümekte, Türkiye kendi kaynaklarıyla güçlenmektedir. Ancak CHP yönetimi, sırf hükümeti yıpratmak adına Türkiye'nin yerli üreticisini hedef alarak halkımızın ekmeğiyle oynamaktadır. Oysa bu boykotun zararını en fazla, bakkalından manavına, tekstilcisinden küçük işletmecisine kadar Türk esnafı ve milli sermayemiz görecektir" dedi.

"TANJU ÖZCAN BOYKOTA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNURKEN BOLU ESNAFINI DÜŞÜNMÜYOR MU?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısına destek veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da sert eleştirilerde bulunan Başkan Çelikkol "Küçük bir Anadolu Şehrinin Belediye Başkanı olan Tanju Özcan bu boykota destek çağrısında bulunurken Bolumuzun esnafının, sanayicisinin ve iş dünyasının göreceği zararı düşünüyor mu? Türk milliyetçisi olduğunu iddia eden Tanju Özcan mandacı bir zihniyeti apaçık bir şekilde savunan ve bu minvalde hareket eden CHP yönetimi hakkında söyleyecek bir söz bulamıyor mu? Boykot çağrıları ile yapılmak istenenin farkındayız. Bu planlarınızı bozacak feraset ve kudret aziz Türk Milletinde mevcuttur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak açıkça ifade ediyoruz: Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmeye çalışan bu mandacı zihniyete geçit vermeyeceğiz! Türk milleti, içeriden ve dışarıdan gelen bu sinsi saldırıları boşa çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

"BU OYUN BOZULACAK, MANDACILARA GEÇİT VERİLMEYECEKTİR"

Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm Türk düşmanlarının dün olduğu gibi bugünde karşılarında duracaklarını vurgulayan Çelikkol sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Umudu Londra, Washington, Tel Aviv olanlar, iplerini tutanlara söylesin; Aziz Türk milletinin iradesiyle yenileceklerdir. Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin söylediği gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin aklı hep Türkiye'dir ve bu akıl tüm Türkiye düşmanlarını yenecek, bu oyun bozulacak, mandacılara geçit verilmeyecektir!"