MHP'den engelli bireyler için "farkındalık" programı

Genel Başkan Devlet Bahçeli himayesinde MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikaları tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Farkındalık İçin Buluşuyoruz" programı düzenlendi.

Parti genel merkezinde, İşitme Engelliler Korosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, "MHP'nin engelliler hakkındaki hassasiyetleri ve faaliyetleri" konulu video gösterildi.

Yurdakul, programda yaptığı konuşmada, MHP'nin özel gereksinimli bireyleri mutlu ve müreffeh bir döneme taşımayı hedefleyen politikalarına ilişkin bilgi verdi.

Engelli bireylerin yaşamları boyunca karşılaştığı tüm sorunların çözümü, tek merkezden yönetimi ve organizasyonu için "Engelliler Koordinasyon Merkezi" kurulması gerektiğini söyleyen Yurdakul, engelli ve engelli yakını aylıklarının da yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Yurdakul, "Kamunun sunduğu maaş, yardım ve destek gibi hizmetlerde, engelli bireylerin ailelerinin gelirlerine değil, bizzat engelli bireylerin kendi şahsi gelirlerine bakılmalıdır. Engelli fertlerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının yüzde 100 oranında engelli fertlerimize tahsis edilmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

"ENGELLİLERE KAPSAMLI DEVLET DESTEĞİ VE VERGİ İSTİSNALARI SAĞLANMALI"

Kamuda ve özel sektördeki engelli istihdamı kontenjanlarına yönelik denetlemelerin ve yaptırımların etkinliğinin artırılması, engelli istihdamının yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Yurdakul, şöyle devam etti:

"Engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran araç-gereç, protez-ortez ve yazılımların temininde, kapsamlı ve hakkaniyetli bir şekilde devlet desteği ve vergi istisnaları sağlanmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri alanında, bedensel ve zihinsel kısıtlılığa yol açan hastalıkların önlenmesi için geniş kapsamlı koruyucu sağlık hizmetlerinin ücretsiz sağlanması, sağlığa ulaşım konusunda her türlü öncelik ve kolaylıklar sağlanarak, kalıcı engelliliği tespit edilen vatandaşımızın bir kez alacağı sağlık kurulu raporunun ömür boyu geçerli olması politikalarımız arasındadır."

"ENGELLİ İSTİHDAM ŞURASI YAPILMALIDIR"

Engelli konfederasyonları, federasyonları, dernekler ve vakıfların bazı hassasiyetlerine ilişkin bilgi veren Yurdakul, şunları söyledi:

"İhtiyaç sahibi engelli bireylerimizin hareketliliğinin sağlanabilmesi için ÖTV ve MTV indirimli otomobil alımı için yeniden kalıcı bir sistem getirilerek, suistimali önleyici durumlar için tüm tedbirler ortaya konulmalı, kronik hastalık ve benzeri durumlar, ayrı bir değerlendirmeye tabi olmalıdır. Ayrıca engelli bireylerimizin ulaşım ve temel ihtiyaçlarını sağlamak üzere edinecekleri motorlu taşıtlar için düşük faizli ve kamu kaynaklı finansman modelleri sunulmalıdır.

Engelli bireylerimizin ailelerinin bir araya gelerek kurduğu, muazzam faaliyetleri ile göz dolduran vakıfların yapmış oldukları faaliyetlerin getirdiği yüklerin biraz da olsa azalması için uygun görülen bu vakıflara kamu yararı gözetilerek vergi muafiyeti getirilmelidir. Ülkemizde mali düzenlemeler yapılmakta ve bazı tasarruf tedbirleri gündeme gelmektedir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, engelli politikaları ve bu politikaların mali ayaklarının tasarruf tedbirleri içinde yer almaması gerektiğine inanıyoruz."

Yurdakul, temel gelişim dönemindeki engelli tüm öğrenciler için halk eğitim merkezleri tarafından sağlanan öğretmen desteğinin aksamadan devam etmesinin önemine işaret etti.

"Engelli İstihdam Şurası yapılmalıdır." diyen Yurdakul, engelli bireylere rahat nefes aldıracak imkanları oluşturma felsefesiyle hareket ettiklerinin altını çizdi.

Yurdakul, Aile Kurumu Çalıştayı'nda engelli bireyler için geliştirdikleri bazı önerileri de sıralayarak, "Engelli maaşları ve bakım aylıkları gelir testi ve engellilik derecesine göre kademelendirilerek belirlenmeli, engellilerin evden çalışabilecekleri iş fırsatları geliştirilmeli, yatağa bağımlı bireylerin raporları, hastaneye gitmeden verilebilmeli." dedi.

PROGRAMDAKİ ETKİNLİKLER

Engelli bireylerin semazen gösterisi sunduğu programda, MHP'nin Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) bünyesindeki bazı il başkanları, bulundukları illerde engelli ailelere ziyaretleri sırasında canlı bağlantı yaptı.

Programda, engelli müzisyen Şevval Koç, kanun ve piyano dinletisi sundu.

Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı "Engelsiz Bakış Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren Ramazan Oğuzalp, Erdal Yalçın ve Ahmet Faruk Özdemir'e plaket sundu. Plaket töreni sırasında Bahçeli, yarışmada dereceye giren engelli bireylerin anne ve babalarının elini öptü.

Avrupa Şampiyonu olan ve kupalarıyla programa gelen Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına ve engelli gazilere plaket verilen programda, engelli bireyler seymen gösterisi sundu. Engelli tulum sanatçısı Akif Tüfekçi'nin performansının ardından programın sonunda engelli bireyler, Bahçeli'ye Türk devletlerinin bayraklarının da yer aldığı tablo hediye etti.

Ankara havası oynayan down sendromlu çocuklar da Bahçeli'ye karanfil verdi.