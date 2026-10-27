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Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:09

MHP’li Meclis üyesini öldürdü: Benzin istasyonunun tuvaletinde yakalandı

Kocaeli Gölcük ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı olayında, Gölcük Belediyesi MHP Meclis Üyesi Murat Saral, çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Ali İhsan Uzuner tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından firar eden cinayet zanlısı, Bursa’nın İznik ilçesinde bir benzin istasyonunun tuvaletinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

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ABBAS ÇAKAR
MHP’li Meclis üyesini öldürdü: Benzin istasyonunun tuvaletinde yakalandı
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Olay, Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MHP'li Gölcük Belediye Meclis Üyesi Murat Saral ile P plaka sahibi olduğu öğrenilen Ali İhsan Uzuner arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. İddialara göre, çocukluk arkadaşı olan iki isim arasında alacak-verecek meselesinden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Ali İhsan Uzuner, Murat Saral'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Saral, kanlar içinde yere yığıldı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Saral, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan belediye meclis üyesi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları ve MHP'li yöneticiler hastaneye akın etti.

BENZİNLİK TUVALETİNDE YAKALANDI

Saldırının ardından hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karışan zanlı Ali İhsan Uzuner'i yakalamak için güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucunda şüphelinin Bursa'nın İznik ilçesinde olduğu tespit edildi. İznik jandarma ve emniyet ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda Uzuner, bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde saklanırken kıskıvrak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

#KOCAELİ
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MHP’li Meclis üyesini öldürdü: Benzin istasyonunun tuvaletinde yakalandı
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