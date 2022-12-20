Haberler Yaşam Haberleri MHRS Yedek Kontenjan Nedir? Hastane Yedek Kontenjan Randevusu Nasıl Alınır ve Ne Zaman Açılır?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:39 Son Güncelleme: 20.12.2022 09:40

MHRS Yedek Kontenjan Nedir? Hastane Yedek Kontenjan Randevusu Nasıl Alınır ve Ne Zaman Açılır?

Sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar, yedek kontenjan nedir ve MHRS üzerinden nasıl alınır sorusuna yanıt arar. Devlet hastanesi yedek randevu nedir diyenlerin birçoğu, yer bulmakta sıkıntı yaşayanlardır. Çoğu kişi, MHRS yedek randevu nasıl alınır diye araştırır. Bu hizmetin ne işe yaradığını bilmeyenler, mhrs yedek randevu ne demek diye sorar. Peki mhrs yedek kontenjan randevusu ne zaman açılır ve hastane yedek kontenjan nasıl olur?

MHRS Yedek Kontenjan Nedir? Hastane Yedek Kontenjan Randevusu Nasıl Alınır ve Ne Zaman Açılır?

Hastalar, yedek kontenjan nedir MHRS 'den nasıl alınır diye merak eder. Devlet hastanesi yedek randevu nedir diye soranlar için bu, sistem üzerinden aldığı randevuya gitmeyen kişilerin yerine bir başka hastanın geçmesidir. Randevu oluşturamayanlar, MHRS yedek randevu nasıl alınır diye araştırır. MHRS yedek randevu ne demek ve kimler yararlanabilir diye düşünenler olabilir. Hastalar, MHRS yedek kontenjan randevusu ne zaman açılır bilmek ister. Peki hastane yedek kontenjan nasıl olur?

Mhrs'de Yedek Kontenjan Nedir?

Sağlık sigortası kapsamında bulunan vatandaşlar, devlet hastanelerinin sunduğu ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Fakat, oluşan yoğunluk nedeniyle bazen randevu oluşturmak zor olabilir. Özellikle, durumu acil olan ve en kısa sürede uzman bir doktor tarafından muayene edilmeye ihtiyaç duyan hastalar için bu durum oldukça can sıkıcıdır. MHRS sistemi veya Alo 182'den randevu alan bazı kişiler, son anda gitmekten vazgeçebilir veya unutabilir. Nedeni her ne olursa olsun randevuyu iptal etmek başka bir vatandaşın oluşan boşluktan yararlanabilmesi adına önemlidir. Bu yüzden, eğer randevunuza gidemeyeceksiniz sistem veya telefon üzerinden kolaylıkla iptal edebilirsiniz.

Yedek kontenjan ise tam da bu durum için ortaya çıkan bir çözümdür. Randevusu olduğu halde hastaneye gitmeyen ve iptal etmeyen hastaların yerine bir başkasının geçmesini sağlar. Böylece, bazı kişilerin yarattığı mağduriyet büyük ölçüde önlenmeye çalışılır. Çünkü, bunu yapan çok sayıda insanın olduğu Sağlık Bakanı tarafından açıklanmıştır. Bakan Koca yaptığı açıklamada, randevu oluşturanların yaklaşık yüzde 30'unun gitmediği halde iptal etmediğini ifade etmiştir. Bu sistemde ise her bir saatte sadece bir kez yedek kontenjan açılır.

Mhrs Yedek Randevu Nasıl Alınır?

Bunun için yapmanız gereken, T. C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmaktır. E-devlet üzerinden de kimlik no ve şifre ile MHRS'ye girmek mümkündür. Genel veya konuma göre arama seçenekleri arasından gitmek istediğiniz hastaneyi ve bölümü aratarak yedek kontenjanın olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Sadece internetten değil, Alo 182'den yedek kontenjan hakkında bilgi alabilirsiniz.

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MHRS Yedek Kontenjan Nedir? Hastane Yedek Kontenjan Randevusu Nasıl Alınır ve Ne Zaman Açılır?
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