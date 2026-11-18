



BALONU YANLIŞ YERDE PATLATMIŞLAR



İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda, balonun mide yerine yemek borusunda şişirildiği ve bunun tıbbi uygulama hatası olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, balonun Gül'ün ağzında bulunduğu sırada anestezi uzmanı tarafından fark edilerek patlatıldığı, balonun daha önce Dr. Doğan E. tarafından acil şekilde çıkarılması gerektiği ifade edildi. Kurul, tıbbi uygulama hatası ile Gül'ün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu kanaatine vardı. Anestezi uzmanı Dr. Süleyman Güneş ile anestezi teknisyeni Yonca Yaprak Öztürk'ün müdahalelerinde ise tıbbi uygulama hatası bulunmadığı değerlendirildi.



ARIZALI ENDOSKOPİ CİHAZI DETAYI



İddianamede, olaydan sonra hastanede yapılan incelemede işlemde kullanılan endoskopi cihazının 20-30 saniye çalıştıktan sonra bağlantısının kesildiğinin tespit edildiği belirtildi. Cihaz için olaydan yaklaşık bir hafta sonra arıza bildirim formu düzenlendiği kaydedildi. İddianameye göre Dr. Doğan E., işlem öncesinde cihazın kontrol edilmesi amacıyla hastanenin teknik personelini de işlem odasına çağırdı. Savcılık, bu durumu cihazda sorun olduğunun bilinmesine ilişkin değerlendirmeler arasında gösterdi.