Mide botoksu can aldı

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki özel bir hastanede 25 Şubat'ta mide botoksu ameliyatı olan Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova (46), 4 Mart'ta midesinde rahatsızlık hissedince aynı hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan kadın, durumu kötüleşince yoğun bakıma alındı. Ancak bir süre sonra yaşamını yitirdi. Ailesi, ameliyatı yapan doktordan ve hastane yönetiminden şikâyetçi oldu. Soruşturmada, 3 Mart'ta hastane yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve obezite firma sahibi C.T. gözaltına alındı. Ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca da el konuldu. İlaçlar 10 Mart'ta Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Polis ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.31 kişinin İstanbul ve İzmir'de mide botoksu ameliyatı olduğu, bunların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşadığı belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilişkin açıklama yaptı: "İstanbul ve İzmir Sağlık müdürlüklerinin ilgili birimlerince merkezlere olağandışı acil denetimler gerçekleştirildi. İstanbul'da Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir'de Özel Batı Anadolu Tıp Merkezi'nde bu hastalara müdahale edildiği tespit edildi. Tedavide kullanılan ürünlere el konuldu. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı değerlendirildiğini bildirdi."Sağlık Bakanlığı her iki hastanenin ilgili birimlerinin faaliyetini askıya aldı. Ayrıca ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı.