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Giriş Tarihi: 21.7.2022 10:39 Son Güncelleme: 21.7.2022 10:40

Mide İçin Hangi Bölüme Gidilir? Mide Ağrısına Hangi Bölüm Ve Doktor Bakar?

Mide ağrısı karın kramplarını ya da donuk bir ağrıyı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Genellikle kısa süreli olmakta ve ciddi olmamaktadır. Ancak bazı durumlarda ciddi problemlerle de karşılaşılmaktadır. Mide vücudun en hassas organlarından biridir. Bu yüzden kolayca ağrılar oluşabilmektedir. İnternet kullanıcıları tarafından araştırılan konulardan biri de mide ağrısı ile karşılaşıldığında hangi bölüme gitmek gerektiği olmuştur. İnternet kullanıcıları genellikle “mide için hangi bölüme gidilir, mide ağrısına hangi bölüm ve doktor bakar” gibi soruları sormuşlardır.

Mide İçin Hangi Bölüme Gidilir? Mide Ağrısına Hangi Bölüm Ve Doktor Bakar?

Mide rahatsızlığının birçok farklı sebebi olabilmektedir. Uzun süreli olan karın ağrısı bir problem olduğunu gösterse de ağrının şiddetinin daha da artması endişelenmek gerektiğini gösterir. Bu da kısa süre içinde doktora görünmeyi ve muayene olmayı gerektirir. Biz de yazımızda sizlere mide için hangi bölüme gidilir, mide ağrısına hangi bölüm ve doktor bakar gibi soruları ayrıntılı şekilde sunmuş bulunmaktayız. Yazımızı okumaya devam ederek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mide Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Mide ağrıları genellikle kısa süreli ve geçici olmaktadır. Şiddetli karın ağrıları ise dikkat edilmesi ve ciddiye alınması gereken bir durumdur. Ani ve beklenmedik şekilde başlarsa ve özellikle ağrı belli bir alanda yoğunlaşmışsa tıbbi olarak acil bir durum olduğunu düşünmek gerekmektedir. Çok şiddetli ve geçmeyen mide ağrıları bazı kanser türlerinin habercisi de olabilmektedir. Bunun yanı sıra mide ağrısı ve kalp krizi belirtileri birbirine benzer belirtiler göstermektedir. Bu yüzden mide ağrısı belli durumlarda hafife alınmaması gereken bir olaydır. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan mide ağrısının en sık görülen nedenleri şunlardır:

  • Hazımsızlık
  • Gastroenterit
  • Kabızlık
  • Fazla ya da hızlı yemek yemek
  • Bakteriyel enfeksiyonlar
  • Enfeksiyonlar
  • Virüsler
  • Gıda zehirlenmeleri
  • Stres
  • Aşırı kilo

Mide hastalılarına bakan bölümler iç hastalıklardan sorumlu dahiliye ve gastroentoloji olarak sıralanmaktadır. Mide konusunda problem yaşayan kişiler ilk olarak dahiliye bölümüne gitmelidir. Dahiliye bölümünde yapılacak testler ve muayeneler ardından doktorlar tarafından gerekli görülmesi durumunda gastroentoloji kliniğine sevk edilir. Mide ağrısı gibi temel bir sebeple kendini belli eden mide hastalıkları, birbirinden farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Mide hastalıklarının erkenden teşhis edilmesi, ileri seviye hastalıkların oluşumunu engelleyecektir.

Mide Ağrısına Hangi Bölüm ve Doktor Bakar?

Mide ağrılarının birçok sebebi olduğundan yazımızın bir önceki başlığında sizlere bahsetmiştik. Kısa veya uzun süreli ya da şiddetli mide ağrılarının birbirinden farklı tedavi türleri vardır. İlaç tedavisi bunların başında gelir. Tabi ilaç tedavisine başlamak için de ilk olarak belli başlı doktor kontrollerinden geçmek gerekiyor. Bu kontroller de iç hastalıklarının diğer bölümleri olan dahiliye ve gastroentolojiden geçiyor. Dahiliyede yapılan kontrollere göre hastalar bazen gastroentoloji bölümüne sevk diliyor. Mideye bakan bu bölümler gerekli durumlarda mide içini incelemek için endoskopik cihazlara da başvuruyor.

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Mide İçin Hangi Bölüme Gidilir? Mide Ağrısına Hangi Bölüm Ve Doktor Bakar?
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