Mide küçültme ameliyatı oldu, yatağında ölü bulundu

İstanbul Sarıyer'de 6 Ekim'de S.K. (16), adlı çocuk, okuldan eve döndüğünde yaklaşık 5 ay önce mide küçültme ameliyatı olan annesi Müyesser Kartav (48)'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine sokağa çıkan kızı, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerin eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Kartav'ın öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmada Kartav'ın yaklaşık 5 ay önce bir özel hastanede mide küçültme ameliyatı olduğu belirlendi. Kartav'ın ölüm haberini alan yakınları evin önünde toplandı.

HASTALANIYORDU

Kartav'ın ameliyatın ardından sık sık rahatsızlandığı, ambulansla ve kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye gittiği öğrenildi. Adli doktor tarafından yapılan incelemelerde Kartav'ın ölümü şüpheli bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Kartav'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Müyesser Kartav'ın cenazesi, yaşadığı sokaktaki komşularından helallik alınmasının ardından memleketi Karabük Safranbolu Ağaçkesen köyüne götürüldü. Kartav'ın cenazesi 8 Ekim Perşembe günü öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör