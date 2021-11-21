Mide küçültmesi yerine mide botoksu

Genel Cerrah Uzmanı Op.Dr. Mustafa Başar zayıflamak isteyenlere mide küçültme ameliyatı yerine midede kalıcı hasar oluşturmayan mide botoksunu tavsiye etti. Dr Başar mide botoksu yaptıran bir kişinin zayıflaması için muhakkak beslenme ve diyetisyen uzmanının kontrollerinde olunması ve belirli kurallara muhakkak uyması gerektiğini belirtti.
Zayıflamak isteyen kişilerin mide küçültme ameliyatları yerine midede hiç kalıcı hasar oluşturmayan mide botoksunu tavsiye eden Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Mustafa Başar, botoks yaptıran kişinin belirli kurallara uyması halinde sağlıklı bir şekilde kilo verebileceğini belirterek, "Mideye botilinum toksin (botoks) uygulanması endoskopik yöntem ile midenin belirli bölgelerine botilinum toksin enjekte edilmesi esasına dayanan nispeten yeni bir kilo verdirme yöntemidir. Bu yöntemde mide kaslarının kasılması sınırlandırılarak mide boşalma süresi gecikir ve hastada iştah kaybı elde edilir. Ameliyatsız kilo vermenin bir diğer yöntemi olan mide botoksu işlemini; Vücut Kitle İndeksi 27-35 kg/boy² olan, uzun dönemli diyet ve egzersiz sonucu kilo veremeyen, İştah problemi yaşayan, obezite ameliyatı olmak istemeyen ve ameliyattan korkan ve Kilo verme ameliyatlarına kilo bakımından uygun olmayan hastalara tavsiye ederiz" dedi.