Mideniz dolsun, tartı oynamasın! İşte tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan 18 besin

Kilo verme veya mevcut formu koruma sürecinde çoğumuzun düştüğü en büyük hata, porsiyonları tamamen sıfırlayarak aç kalmaya çalışmaktır. Oysa kilo alıp vermeyi belirleyen şey tabağınızın büyüklüğü değil, o yiyeceklerin içerdiği toplam kalori miktarıdır.

Beslenme biliminde "hacimsel beslenme" olarak adlandırılan bu yöntem sayesinde vücudunuza neredeyse hiç kalori almadan midenizi tamamen doldurabilirsiniz.