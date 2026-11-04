Mideniz dolsun, tartı oynamasın! İşte tabak tabak yeseniz bile kilo aldırmayan 18 besin

Kilo verme veya mevcut formu koruma sürecinde çoğumuzun düştüğü en büyük hata, porsiyonları tamamen sıfırlayarak aç kalmaya çalışmaktır. Oysa kilo alıp vermeyi belirleyen şey tabağınızın büyüklüğü değil, o yiyeceklerin içerdiği toplam kalori miktarıdır.
Beslenme biliminde "hacimsel beslenme" olarak adlandırılan bu yöntem sayesinde vücudunuza neredeyse hiç kalori almadan midenizi tamamen doldurabilirsiniz.
Evet, vicdan azabı çekmeden tabak tabak yiyebileceğiniz besinler var!
Bu yiyeceklerin sırrı, yüksek su ve lif oranlarında saklı. Bu besinler o kadar düşük kaloriye sahip ki, vücudumuz bu besinleri sindirmek için çiğnerken ve öğütürken, neredeyse besinin kendi kalorisinden daha fazla enerji harcıyor.
İşte zayıflama sürecinde porsiyon kontrolünü tamamen unutmanızı sağlayacak, hacmi büyük, kalorisi küçük o mucizevi besinler...
Sağlıklı bir beslenme için vücudun ihtiyaç duyduğu enerji günlük ortalama 2000 kaloridir. Vücut, en küçük hareketlerde hatta hareketsizlikte bile enerji harcar. Vücuda alınan besinlerin kalorileri, harcanan kaloriden fazla olursa kilo alımı gerçekleşir.
Ortalama 1 kilo vermek için ise 7-8 bin kalori harcamak gerekir. Uzmanlar, besinlerin kalori miktarının büyük önem taşıdığını, kalori açığı oluşturabilmek için kalorisi düşük besinlerin tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte kalorisi sıfıra yakın besinler:
1. ELMA:
Bir adet büyük elma 16 kalori içerir.
2. HAVUÇ:
Bir adet havuç 10 kaloridir.
3. DOMATES:
Domatesin %94'ü sudan oluşur ve lif oranı oldukça yüksektir.
Kalori Değeri: 100 gram çiğ domates sadece 18 kaloridir.
Koca bir tabak dolusu (yaklaşık yarım kilo) domates yeseniz bile vücudunuza sadece 90 kalori girer.
İçeriğindeki güçlü antioksidan 'likopen' sayesinde sadece kilo vermenizi kolaylaştırmaz, aynı zamanda cildinizi güzelleştirir ve kalp sağlığınızı korur.
Küçük bir tüyo: Üzerine yağ eklemediğiniz sürece tabak tabak tüketebilirsiniz!
4. YEŞİL SALATA:
Kalori Değeri: Bir kase yeşil salata 41 kalori içerir.
5. BROKOLİ:
Kalori Değeri: Bir kase brokoli 33 kalori içerir.
6. SALATALIK:
Kilo verme sürecinde su içmekte zorlanıyorsanız ya da sürekli bir şeyler çiğneme isteğiniz varsa aradığınız cevap salatalıkta gizli.
Kalori Değeri: 100 gram salatalık yalnızca 15 kaloridir.
%96'sı su olan salatalık, doğanın bize sunduğu en doğal detoks suyudur. Kabuklarıyla birlikte tüketildiğinde lif oranı artar, sindirim sistemini çalıştırır ve metabolizmayı canlandırır.
7. PANCAR:
Kalori Değeri: 1 adet kırmızı pancar 36 kaloridir.
8. KABAK:
Akşam yemeklerinde hafif ama çok doyurucu bir alternatif arayanların kurtarıcısı kabaktır.
Kalori Değeri: 100 gram kabak yaklaşık 17 kaloridir.
Kabağı ince şeritler halinde doğrayıp hafifçe soteleyerek "kabak spagetti" yapabilirsiniz. Böylece canınız makarna çektiğinde sıfıra yakın kaloriyle tabağınızı tepeleme doldurabilirsiniz.
9. KIRMIZI BİBER:
Kalori Değeri: 1 adet kırmızı biber 19 kaloridir.
10. ROKA:
Kalori Değeri: Bir kase roka 25 kaloridir.
11. TERE:
Kalori Değeri: Bir kase tere 32 kaloridir.
Baskın aroması sayesinde tokluk hissini destekler, su ve mikro besin içeriği zengindir.
12. ISPANAK VE PAZI
Çiğ tüketildiğinde oldukça düşük kalorili ve yüksek liflidir.
Kalori Değeri: 100 gramı yaklaşık 20-23 kaloridir.
Salatalarda tercih edilebilir.
13. MAYDANOZ:
Kalori Değeri: Bir tutam maydanoz 15 kaloridir.
14. MARUL VE KIVIRCIK:
Hemen her salatanın tabanını oluşturan yeşillikler, tabakları doldurmanın en masum yoludur.
Kalori Değeri: 100 gram marul sadece 14 kaloridir.
İçerdiği yüksek su ve klorofil sayesinde mideyi doldurur, tokluk hissi yaratır ve bağırsak hareketlerini hızlandırır.
15. YEŞİL ÇAY:
Kalori Değeri: Bir fincan yeşil çay sıfır kaloridir.
16. LİMON:
Kalori Değeri: Bir limon 28 kaloridir.
17. KEREVİZ SAPI:
Dünyaca ünlü modellerin ve diyetisyenlerin listelerinden hiç çıkarmadığı kereviz sapı, kelimenin tam anlamıyla bir "kalori düşmanı"dır.
Kalori Değeri: 100 gram kereviz sapı sadece 16 kaloridir.
Kereviz sapı çok sert bir lif yapısına sahiptir. Vücut bu lifleri parçalamak için adeta bir antrenman gibi enerji harcar. Çiğnemesi uzun sürdüğü için beyne doyma sinyalinin gitmesine de yardımcı olur.
18. TURP:
Kıtır dokusu sayesinde atıştırmalık krizlerinde çiğneme hissini tatmin ederken kalori maliyeti oldukça düşüktür.
Kalori Değeri: 1 adet turp 15 kaloridir.
Çiğ halde limon sıkarak yağsız ve tuzsuz tüketebilirsiniz.
DİKKAT!
Bu besinlerin tabak tabak yense bile kilo aldırmamasının tek bir şartı var: Doğal ve sade tüketilmeleri.
Eğer salatalığa bolca tuz dökerseniz vücudunuzda su tutulmasına (ödem) neden olursunuz.
Domates ve kabağı bol zeytinyağı ile pişirir, marul salatanızın üzerine mayonezli soslar gezdirirseniz, 15 kalorilik masum bir tabak anında 300-400 kalorilik bir bombaya dönüşebilir.
Zayıflama sürecinde porsiyonlarınızı bu yeşillik ve sebzelerle büyüterek aç kalmadan, keyifle kilo verebilirsiniz!