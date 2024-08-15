Midyat’ın tarihi mekânları çekim platosuna dönüştü

Farklı din, dil ve kültürden insanların yüzyıllardan beridir bir arada kardesçe yasadıgı Mardin'in Midyat ilçesi, yerli ve yabancı turistler için bir açık hava müzesi; film sirketleri ya da fotografçılar içinse adeta dogal bir plato olarak görülüyor. Asırlardır farklı halkları, kültürleri ve inanç gruplarını bünyesinde entegre etmeyi basarmıs olan medeniyetler besigi Midyat'ın tarihi mekânları son yıllarda çekilen yerli dizilerin yanı sıra televizyon programcıları ve film yönetmenlerinin ilgi odagı oldu. Film, dizi ve belgesel çekmek isteyen yapımcılara yardımcı olan Midyat Belediyesi, son günlerde sehrin tarihi mekânlarında çekimleri tamamlanan bir müzik klibine destek oldu. Midyat'ta Sermiyan Midyat'ın basrolünü oynadıgı Hükümet Kadın ile Ay Lav Yu filmleri, Sibel Can'ın rol aldıgı Berivan dizisi, Bir Bulut Olsam, Aska Sürgün, Sıla ve son olarak Hercai gibi birçok televizyon dizisi çekildi.