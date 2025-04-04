Midyatlı şehit için anma programı ve 3 dilde mevlit okutuldu

Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatı sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca 3 Nisan 2020 tarihinde karakol inşaatında çalışan sivillere saldırması sonucu 27 yaşındaki Midyatlı inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu şehit olmuştu. Midyat'ta yaşayan şehidin ailesi tarafından şehidin için anma programı düzenledi. İlk olarak Merkez Gölcük Mahallesi'nde bulunan Kalo Mezarlığında buluna Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun kabri ziyaret edildi. Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve şehit ailesinin katıldığı anma programında Kuran'ı Kerim okundu, ardından İlçe Müftüsü Ergün Bulunma tarafından şehitler için dua edildi. Buradaki programın ardından bir düğün salonunda şehit için Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu. Programa katılanlara mevlit yemeği ikram edildi.

Program öncesi Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından, Türkçe, Kürtçe ve Arapça Mevlit-i Şerif Okundu. Daha sonra İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve Şahidin babası Hüseyin Gözenoğlu, birer konuşma yaptılar. Ardından İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, şehitler için dua yapıldı. Şehidin Babası Hüseyin Gözenoğlu ile şehidin eşi ve kız kardeşleri programa katılan davetlileri kapıda karşılayıp, aynı şekilde kapıya kadar uğurladı. Programa, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Mardin eski Milletvekili Nihat Eri, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu ve ailesi, STK yöneticileri, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşma yapan Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, "Bundan 5 yıl önce hain bir saldırıda şehit olan Mazlum Gözenoğlu'nun mevlit programına hoş geldiniz. Burada azizi şehitlerimiz hatırına bulunuyoruz. Onlar için okunan Kuran'ı Kerimi dinledik, edilen duaların kabul olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy diyor ki, "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında yatan binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı" Bu dizeler, aziz vatanımızı, bu cennet ülkemizi layık olduğu gibi güzel bir şekilde geliştirmek, büyütmek azizi şehitlerimizin hatırlarına böyle sahip çıkabiliriz" dedi. Şehit Babası Hüseyin Gözenoğlu da, "Büyük acılarla, hüzünle 5 yılı geride bıraktık. Sevgili oğlumuz inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun 5. Seneyi devriyesinde düzenlediğimiz mevlit programına teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız kadar bizlere moral verdiniz, teselli oldunuz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.