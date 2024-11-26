Midyatlı şehit öğretmen ve eşi kabri başında anıldı

Görev yeri olan Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardı köyünde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Midyatlı öğretmen Sabahattin Kurtuluş ve eşi Hikmet Kurtuluş, Öğretmenler Günü'nde anıldı. 34 yıl önce öğretmenlik yaparken şehit edilen Öğretmen Sabahattin Kurtuluş ve eşi Hikmet Kurtuluş 24 Kasım Öğretmenler Gününde ilçe protokolü ve meslektaşları tarafından anıldı.

Anma programında, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Ak Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, şube müdürleri, öğretmenler ve şehit öğretmenin annesi Fehime Kurtuluş, şehidin kardeşi Abdüsselam Kurtuluş, şehidin kızları Hülya Esen ve Büşra Atasal ile yakınları hazır bulundu. Mezarın başında ziyaret edilen şehit öğretmen Kurtulmuş ve eşi için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, öğretmenlik mesleğini yaparken şehit edilen öğretmenler için dualar okudu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından Kaymakam Özdemir ve beraberindekiler, şehidin yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

ŞEHİT ÖĞRETMEN KİMDİR?

1959 tarihinde doğan Sabahattin Kurtuluş, babasının TPAO'da çalışması nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Batman'da ve lise eğitimini ise Midyat ilçesinde tamamlamıştır. Siirt Öğretmen Enstitüsü'nden mezun olarak öğretmenlik mesleğine Yozgat'ın Çekerek ilçesinde başlamış, 1988 yılında Elazığ ili Arıcak ilçesinde bulunan Bükardı köyüne tayini çıkmıştır. Bu okulda okul müdürü olarak görevini ifa ederken 14.04.1990 yılında PKK terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonunca Eşi (Hikmet Kurtuluş) ile birlikte şehit edilmiştir. Şehit 2 kız çocuğu babasıdır.