Mihriban Hikayesi Nedir? Mihriban Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Kimin İçin Yazılmış?

Mihriban hikayesi de doğal olarak şarkının yazarı Abdurrahim Karakoç ile bağlantılıdır. Mihriban türküsü hikayesi bu kapsamda değerlendirilmeli ve irdelenmelidir. Mihriban türküsünün hikayesi büyük küçük herkesi etkiler niteliktedir. Başından sonuna türkünün sözleri hüzün doludur. Mihriban şarkısının hikayesi esasında büyük bir aşk hikayesidir. Mihriban kimin için yazılmış sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Mihriban Türküsü Hikayesi

Mihriban türküsü, büyük usta merhum Abdurrahim Karakoç tarafından kaleme alınmıştır. Söz konusu türkü, sanatçı Musa Eroğlu ile özdeşleşmiştir. Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül başta olmak üzere birçok sanatçı tarafından seslendirilmiştir. Türkünün hikayesi temel anlamda Abdurrahim Karakoç'un kavuşamadığı sevdiğine hitaben yazılmıştır. Daha doğrusu Abdurrahim Karakoç 1960 senesinde yaşadığı aşk acısını bu şiiri ile dile getirmiştir.

Mihriban türküsünün hikayesi Abdurrahim Karakoç'un köyünde başlar. Köye düğün için misafirler gelmiştir. Gelen misafirler arasında güzel bir kız vardır ve adı Mihriban'dır. O dönemde genç bir delikanlı olan Karakoç Mihriban'ı görür görmez ona aşık olur ve tanışır.

Mihriban kelime itibariyle merhametli ve şefkatli demektir. Mihriban kelimesinin anlamı tam da Onun sevdiği kızı tarif etmektedir. Kızın adı esasıdna Şehriban'dır. Fakat kızın güzelliği ve iyi kalpliliği nedeniyle Karakoç kıza bu ismi vermiştir. İlerleyen dönemde ikilinin aşkı daha da büyümüştür. Bir sabah Mihriban'ı görmek için köydeki eve giden Karakoç, Mihriban'ın ailesi ile birlikte köyden ayrıldığını öğrenir.

Mihriban Türküsünün Hikayesi

Yaşadığı aşk acısı üzerine Karakoç yemeden içmeden kesilir, hayat onun için artık anlamsızdır. Karakoç'un bu haline çok üzülen ailesi Kahramanmaraş'a Mihriman'ı aramaya gider. Nitekim kızı da bulurlar. Kızı ailesinden isterler fakat aile, kızın yaşı küçük olduğu gerekçesi ile kızı vermek istemez. Fakat ailenin ısrarcı olması üzerine kızın ailesi kızlarının nişanlı olduğunu ve yakın zamanda evleneceğini söyler. Bu durum üzerine Karakoç'un ailesi Maraş'tan ayrılır. Ailesinden bu kötü kaberi alan Karakoç konunun kapatıldığını ve bir daha açılmasını istemediğini söyler. Fakat büyük ustanın dili sussa da gönlüne söz geçiremez.

Aradan yıllar geçtikten sonra Karakoç Mihriban şiirini yazar. Sonrasında ise şiir Musa Eroğlu tarafından bestelenmiştir. Türküyü duyan Mihriban Abdurrahim Karakoç'a bir mektup yazmıştır. Mektupta tek bir cümle yazıyordur. O da "unutmak kolay değil" ifadesidir. İki tarafın da yıllarca birbirini unutmadığı ve sevdiğininin ifadesi olan bu şiir ve türkü dilden dile dolaşmıştır. Abdurrahim Karakoç ile yapılan birçok röportajda kendisi; Mihriban şiirinin kendisi için çok özel olduğunu ifade etmiştir.