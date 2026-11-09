Mihriban’ı boğarak vahşice katletmişti! Caninin savunması pes dedirtti: ‘Nasıl öldüğünü anlamadım’

'5 SANIĞA CEZA İSTEMİ'

Mihriban Yılmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Fatih İnan hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. Diğer sanıklardan Ömer İnan ile R.Ç. ile eşi R.Ç. için de 'Suça iştirak'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olayda kullanılan aracın sahibi olan Fatih İnan'ın amcası H.İ. hakkında ise 'Suça yardım etmek'ten 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

6 Temmuz'da görülen davanın ilk duruşmasında; Fatih İnan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ayrıca mahkeme heyeti, Ömer İnan'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Fatih İnan hakkında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden akıl sağlığı raporu istenmesine da karar verdi.