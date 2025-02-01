Mihrimah’ın hayali Çıldır’ı büyüledi

Elazığ'dan gelen 11 yaşındaki Mihrimah Ela İrtegün, çocukluk hayalini gerçekleştirerek donmuş Çıldır Gölü üzerinde keman çaldı. Yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan genç yetenek, performansıyla büyük beğeni topladı. Ardahan ve Kars sınırları içinde yer alan, kışın tamamen donarak adeta bir doğal buz sahasına dönüşen Çıldır Gölü, bu kez eşsiz doğasının yanı sıra sanatla da büyüledi. 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mihrimah Ela İrtegün, donmuş göl üzerinde kemanıyla sunduğu muhteşem dinletiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Elazığ'dan geldiğini belirten Mihrimah Ela, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi. Elazığ Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Proje Okulu öğrencisi olan genç yetenek, "Buraya babamla birlikte geldim. Küçüklüğümden beri Çıldır Gölü'nü görmek ve donmuş yüzeyinde keman çalmak istiyordum. Bugün bunu başardım, çok mutluyum. Buraya gelen herkesin de bu muhteşem doğayı ve atmosferi deneyimlemesini isterim. Kızaklarla buz üzerinde kaymak harika bir his. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi. Minik sanatçının performansı, yerli ve yabancı turistlerden büyük alkış aldı. Çıldır Gölü üzerindeki unutulmaz dinletinin ardından Mihrimah Ela'nın keman şöleni, tarihi Çıldır Taş Konakları önünde devam etti.