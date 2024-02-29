Mikroplastikler vücudumuzu ele geçiriyor

Çevremizde her bir noktaya ulaşan mikroplastikler vücudumuzu da adeta ele geçiriyor. Yapılan yeni bir araştırmada, incelenen 62 insan plansentasının hepsinde mikroplastiklere rastlandığını ortaya koydu. ABD'de bulunan New Mexico ve Oklahoma Eyalet Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü çalışmada en yaygın şekilde tespit edilen plastik, torba ve şişe üretiminde kullanılan polietilen oldu. İnsanlarda yapılan son araştırmalarda kanda ve anne sütünde de tespit edilen mikroplastikler, insan vücutlarında yaygın bir plastik kirlenmesine işaret ediyor.