Milas-Bodrum Havalimanı Jet2.com’un Liverpool uçuşunu karşıladı

Jet2.com, sezon boyunca Milas- Bodrum Havalimanı'ndan 11 farklı destinasyona karşılıklı uçuş gerçekleştirecek. TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı, Jet2.com'un Liverpool'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşıladı. B738 tip uçakla gerçekleştirilen LS3211 sefer sayılı uçuşla 154 İngiliz yolcu Bodrum'a geldi. Yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. Jet2.com 3 Kasım tarihine kadar sürecek sezon boyunca Belfast, Birmingham, Bristol, Edinburgh, East Mıdlands, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, New Castle, Stansted dahil olmak üzere 11 farklı destinasyona 793 uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor.

Toplam 51 havayolu ile 36 ülke 71 farklı destinasyona karşılıklı uçuş düzenlenen Milas-Bodrum Havalimanı, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre dış hatlarda yüzde 17 artışla 28 bin 216 yolcuya hizmet verdi. Toplam yolcu sayısı ile yine geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 249 bin 716 oldu.