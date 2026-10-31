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Giriş Tarihi: 31.10.2026 20:37

Milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor? Kasım mili maç takvimi ve milli ara tarihleri

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar öncesinde liglere verilecek aranın takvimi netleşti. Peki, milli ara ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek ve Türkiye'nin kasım ayındaki milli maçları hangi tarihlerde oynanacak?

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Milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor? Kasım mili maç takvimi ve milli ara tarihleri
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Süper Lig'de 2026-2027 sezonu devam ederken gözler yılın son milli maç dönemine çevrildi. Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadelesi kasım ayında oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. FIFA'nın uluslararası maç takvimi doğrultusunda belirlenen milli ara tarihleriyle birlikte Türkiye'nin maç programı da belli oldu.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

2026 yılının son milli maç arası, 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Salı günü sona erecek.

FIFA'nın uluslararası maç takvimi kapsamında 9 gün sürecek bu dönemde Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'daki birçok ligde karşılaşmalara ara verilecek.

Milli takımlara davet edilen futbolcular, ülkelerinin kadrolarına katılarak uluslararası müsabakalarda görev yapacak.

KASIM 2026 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son iki karşılaşmasına kasım ayında çıkacak. Türkiye, ilk olarak Belçika'yı konuk edecek, ardından Fransa deplasmanında mücadele edecek.

Tarih Karşılaşma Saat (TSİ)
12 Kasım Perşembe Türkiye - Belçika 20.00
15 Kasım Pazar Fransa - Türkiye 22.45
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SÜPER LİG MİLLİ ARADAN SONRA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9-17 Kasım tarihleri arasındaki milli maç döneminin tamamlanmasının ardından Trendyol Süper Lig'de mücadele yeniden başlayacak.

Milli takımlarda görev alan futbolcuların kulüplerine dönmesiyle birlikte takımlar lig hazırlıklarına devam edecek. Karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği haftalık fikstür doğrultusunda oynanacak.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor? Kasım mili maç takvimi ve milli ara tarihleri
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