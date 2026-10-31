Milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor? Kasım mili maç takvimi ve milli ara tarihleri

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu devam ederken gözler yılın son milli maç dönemine çevrildi. Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadelesi kasım ayında oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. FIFA'nın uluslararası maç takvimi doğrultusunda belirlenen milli ara tarihleriyle birlikte Türkiye'nin maç programı da belli oldu.
2026 yılının son milli maç arası, 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Salı günü sona erecek.
FIFA'nın uluslararası maç takvimi kapsamında 9 gün sürecek bu dönemde Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'daki birçok ligde karşılaşmalara ara verilecek.
Milli takımlara davet edilen futbolcular, ülkelerinin kadrolarına katılarak uluslararası müsabakalarda görev yapacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son iki karşılaşmasına kasım ayında çıkacak. Türkiye, ilk olarak Belçika'yı konuk edecek, ardından Fransa deplasmanında mücadele edecek.
|Tarih
|Karşılaşma
|Saat (TSİ)
|12 Kasım Perşembe
|Türkiye - Belçika
|20.00
|15 Kasım Pazar
|Fransa - Türkiye
|22.45
9-17 Kasım tarihleri arasındaki milli maç döneminin tamamlanmasının ardından Trendyol Süper Lig'de mücadele yeniden başlayacak.
Milli takımlarda görev alan futbolcuların kulüplerine dönmesiyle birlikte takımlar lig hazırlıklarına devam edecek. Karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği haftalık fikstür doğrultusunda oynanacak.