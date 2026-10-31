Milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor? Kasım mili maç takvimi ve milli ara tarihleri

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

2026 yılının son milli maç arası, 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Salı günü sona erecek.

FIFA'nın uluslararası maç takvimi kapsamında 9 gün sürecek bu dönemde Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'daki birçok ligde karşılaşmalara ara verilecek.

Milli takımlara davet edilen futbolcular, ülkelerinin kadrolarına katılarak uluslararası müsabakalarda görev yapacak.