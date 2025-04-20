Milli atlet Nefise Karatay çılgına döndü: Küfürlü yoruma suç duyurusu

Katıldığı Survivor yarışmasıyla ününe ün katan milli atlet Nefise Karatay, bir takipçisinin fotoğrafının altına yazdığı yorumla sinir krizi geçirdi. Karatay, takipçisi hakkında şikayetçi olmak için soluğu savcılıkta aldı.

MİLLİ ATLET SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

İddiaya göre Övgü Ç. sosyal medyada şahsi hesabından, Karatay'ın fotoğrafının altına "naber y****" şeklinde yorum yazdı. Yorumu fark eden ünlü atlet, adeta çılgına döndü. Konuyu yargıya taşıyan Karatay, hakaret ve küfür içerikli yorumu nedeniyle takipçisinden şikayetçi oldu.

SAVCILIKTAN "HALKA AÇIK PLATFORM" VURGUSU

Milli atletin şikayeti sonucu başlatılan soruşturmada savcılık önemli tespitlerde bulundu. Şüphelinin doğrudan müştekiyi hedef alarak şahsına yönelik hakaret içeren bir yorumda bulunduğuna dair somut bir delilin bulunmadığını vurgulayan savcılık, yorum yapılan paylaşımın halka açık bir platform olan sosyal medya sitesinde yayınlandığı ve şikayete konu söz/yorum içeriğinde müştekinin isminin açıkça belirtilmediğini kaydetti.

"SOMUT DELİL YOK"

Söz konusu paylaşıma başkaca şahısların da yorum yaptığının altını çizen savcılık, yorumun müştekiye yöneldiği hususunda duraksanmayacak bir durumun mevcut olmadığını ve şüpheli tarafından müştekinin şahsına yönelik doğrudan hakaret edildiğine dair somut bir tespitin yapılamadığını aktararak dosyaya takipsizlik kararı verdi.