Milli Basketbolcu İlkan Karaman’ı çarparak öldüren sürücüye tahliye kararına tepki yağdı

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Milli basketbolcunun ölümüne ilişkin olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcının talimatı ile Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda, asli derecede kusurlu ve olay anında alkollü olduğu tespit edilen tutuklu şüpheli Önder hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan kamu davası açıldı. İddianamede şüpheli hakkında 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

BAŞSAVCILIKTAN MAHKEME KARARINA İTİRAZ

Datça Asliye Ceza Mahkemesi, olayla ilgili süren davada, sanık Emre Ali Önder hakkında tahliye kararı verdi. Mahkemenin kararına, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sanık Önder hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi. İtirazda, sanık Önder'in milli basketbolcu Karaman'a çarparak ölümüne neden olduğu ve olay esnasında 1.19 promilden daha yüksek alkollü olduğu ifade edildi. Ayrıca sanık Önder'in Yaşanan kazadan sonra olay yerini terk ettiğinin, ancak kendi yaralanması nedeniyle Datça Devlet Hastanesi'ne başvurduğunun ve 03:45 sıralarında kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığının sabit olduğu, bu bağlamda sanığın kaçma şüphesinin bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.