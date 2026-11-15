Millî Eğitim Bakan Yusuf Tekin, Doğa Temelli öğrenme atölyelerini ziyaret etti

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) "Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler" temalı 6. gününde Millî Eğitim Bakanı Tekin ve birçok ülkenin üst düzey eğitim bakanlığı temsilcisinin katılımıyla çeşitli programlar düzenlendi, ziyaretler gerçekleştirildi. Bakan Tekin, düzenlenen "eğitim" gündemli oturumların ardından COP31 alanındaki pavilyonları ziyaret etti, ziyaretçilerle sohbet etti. Mavi Bölge'deki "Çocuk ve Gençlik" pavilyonunun açılış kurdelesini kesen Tekin, Türkiye ve Azerbaycan pavilyonlarında COP31 kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

DÖNÜŞ UMUDU SERGİSİNİ ZİYARET ETTİ

Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından hazırlanan Gazze alanındaki "Dönüş Umudu: El-Avde-Zeytin Ağacı Hikayesi" deneyim sergisini gezen Tekin, Gazze'de işgalin yol açtığı insani ve çevresel yıkımın anlatıldığı videoyu izledi. COP31 kapsamında uluslararası kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve özel sektör temsilcilerinin kurduğu stantları, sergileri ve etkinlik alanlarını ziyaret eden Tekin, ziyaretleri sırasında öğrencilerle de sohbet etti.

ANAOKULUNU ZİYARET ETTİ

Bakan Tekin, COP31 kapsamında düzenlenen Bakanlar Oturumu'na katılan yabancı heyet üyeleri ile yemekte bir araya geldi. Tekin ve yabancı heyet üyeleri, daha sonra Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Anaokulunu ziyaret etti. Çocukların hazırladığı halk oyunu gösterisinin sergilendiği ziyarette konuklar, geniş bir alan üzerine kurulu okuldaki çevreci uygulamaları ve mini serayı inceledi. Doğa temelli öğrenme, sürdürülebilir yaşam becerileri gibi atölye çalışmalarını izleyen Tekin ve beraberindeki yabancı misafirleri, öğrenci ve öğretmenlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Anaokulu ziyaretine Bakan Tekin'in eşi Ayşe Tekin, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Nepal Eğitim ve Spor Bakanı Sasmit Pokharel, Tonga Eğitim ve Öğretim Bakanlığı İcra kurulu Başkanı İsikeli Oko, OECD kıdemli analisti Mario Piacentini, UNESCO Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü Direktörü Cristopher Castle ile UNESCO temsilcisi Won Jun Byun da katıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör