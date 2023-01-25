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Giriş Tarihi: 25.1.2023 16:34

Milli Eğitim Bakanı sözünü tuttu hediyeler Yüsranur’a ulaştı

Esenyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.Sınıf öğrencisi Yüsranur Başboğa tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleştirilen karne töreninde, üniversite sınavına hazırlanmak istediğini ifade etti. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrenciyi tekrar ziyaret ederek tablet ve Bakanlık tarafından hazırlanan yardımcı kaynakları hediye etti.

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Milli Eğitim Bakanı sözünü tuttu hediyeler Yüsranur’a ulaştı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde oluşturulan sınıftaki karne töreninde, hukuk fakültesi okumak istediğini belirten 12. sınıf öğrencisi Yüsranur Başboğa ile bir araya geldi. Yazıcı, öğrencinin üniversite hazırlık sürecinde İstanbul Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından takip edileceğini; rehberlik çalışmaları, kazanım değerlendirme uygulamaları ve TYT- AYT uygulamaları ile öğrenciye her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

TABLET VE YARDIMCI KAYNAKLAR HEDİYE EDİLDİ

Başboğa'nın yerleşmek istediği programda ona destek olacaklarını aktaran Yazıcı, "Kendisine özellikle bakanlığımızın hazırladığı bu yıl ilk defa dağıtılan yardımcı kaynak kitaplarımızdan getirdik. Yine Bakanlığımızın hazırladığı soru kaynakları, kitapçıklar ve İstanbul'da uyguladığımız hazırlık çalışmalarına dönük bütün verileri yine kendisine getirdik. Ailemizle birlikte paylaştık. Şimdi bu süreçte özellikle Sayın Bakanımızın da kendisine hediye ettiği tableti de sunmuş olduk." dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ, HASTANE SINIFLARINDA EĞİTİMLERİNİ GÖRÜYORLAR"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, hastanede kalmak zorunda olan öğrencilere yönelik İstanbul'da 15 hastanede açılan program sayesinde eğitim verildiğini ve öğrencilerin eğitimden kopmaması için çalıştıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Şu an 80'e kadar çıkan bir kapasitemiz var. Öğrenci ve öğretmenlerimiz için çok özel bir ortam oluşturuldu. Görsel sanatlar, müzik atölyemizin yanı sıra hastane sınıfımız var. Öğrencilerimiz, hastane sınıflarında eğitimlerini görüyorlar ancak sınıfa katılamayacak gibiyse bizzat yatağında eğitimini alabiliyor."

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Milli Eğitim Bakanı sözünü tuttu hediyeler Yüsranur’a ulaştı
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