Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den SABAH’a özel açıklamalar: Öğrencilere yaz tatili çağrısı!

Hayatınızın en güzel anlarının bir kısmını bizlerle birlikte geçirdiniz, birlikte çok güzel şeyler yaptık. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve önümüzdeki yıl yapacağımız güzel şeyler için hazırlıklar yapacağız" dedi. Yaz tatilinde sosyal medya kullanımının artabileceğine dikkat çeken Bakan Tekin, "Tatilde bol bol kitap okuyun, dijital ortamda mümkün olduğunca az vakit geçirin, ailenizle nitelikli vakit geçirin" mesajı verdi.

Bakan Tekin, SABAH aracılığıyla öğrencilere şu önerilerde bulundu:

TATİL DE EĞİTİMİN BİR PARÇASI: Sizden isteğim ya da size tavsiyem tatil için ayırdığınız bu dönemi doyasıya yaşayın. Unutmayın okulda geçirdiğimiz dönem kadar, tatil de pedagojik olarak eğitim öğretim sürecinin bir parçası. Daha başarılı bir eğitim öğretim için tatilinizi güzel geçirmeniz çok önemli.