Milli halterci Tuana zirveyi bırakmıyor

Konya
'da 6 yıl önce ortaokulda arkadaşlarıyla 'yakan top' oynarken attığı toplarla hocası tarafından gücü fark edilen 20 yaşındaki Milli Halterci Tuana Süren, 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Halterde kısa sürede büyük başarılar elde eden Süren, 4 ayda milli takıma seçildi, 6 ay sonrada ilk madalyasını kazandı. Durmak bilmeden çalışan ve hedeflerine bir adım daha yaklaşan Tuana, 3 yılda 2 Avrupa ikinciliği, 1 Dünya Şampiyonluğu, 1 Dünya üçüncülüğü elde etti. Süren, birçok Avrupa rekorunu da kırdı. 12-19 Ekim arasında Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'na da damga vuran Tuana, Milli sporcu genç kadınlar +86 kilo kategorisinde 3 altın madalya kazandı. Süren, koparmada 108, silkmede 133, toplamda da 241 kilo kaldırarak gençlerde Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi başarılı milli sporcu Tuana Süren, "Bana, 'Yapamazsın, birkaç ay gidip bırakırsın. O yükleri nasıl kaldıracaksın?' dediler. Ama başardığımı gördüklerinde bana daha çok destek oldular. Bu 3 altın madalyaya ulaşmak benim için hiç kolay olmadı. Ama kendimi biliyorum; kazandıklarımla yetinecek biri değilim. Ben her yarışmaya yeniden başlıyorum. Bugün 3 altın madalyam var, ama içimde hâlâ ilk günkü gibi kazanmayı isteyen bir sporcu var" ifadelerini kullandı.
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Mete Efendioğlu - Editör