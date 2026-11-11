Milli maç hangi kanalda? Uluslar Ligi Türkiye- Belçika maçı yayın kanalı ve saati...

A Milli Takım'ın kasım ayındaki maç programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden millîler, ilk maçta İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak. Ardından Fransa deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekip, iki karşılaşmada da galibiyet hedefliyor. İşte jkarşılaşmaya dair detaylar...
Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
A Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçına çıkacak.
Millilerin kalan maç programı şöyle:
12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00
15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45
A Milli Takım Aday kadrosu açıklandı. Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadro şu şekilde oldu:
Berke Özer
Ersin Destanoğlu
Serhat Öztaşdelen
Uğurcan Çakır
Abdülkerim Bardakcı
Ahmetcan Kaplan
Emirhan Topçu
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mustafa Eskihellaç
Ozan Kabak
Zeki Çelik
Arda Güler
Can Uzun
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Aral Şimşir
Barış Alper Yılmaz
Deniz Gül
Enes Ünal
İlhan Fakılı
Oğuz Aydın
Yunus Akgün