Milli maç hangi kanalda? Uluslar Ligi Türkiye- Belçika maçı yayın kanalı ve saati...

A Milli Takım'ın kasım ayındaki maç programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden millîler, ilk maçta İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak. Ardından Fransa deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekip, iki karşılaşmada da galibiyet hedefliyor. İşte jkarşılaşmaya dair detaylar...