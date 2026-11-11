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Giriş Tarihi: 11.11.2026 06:49

Milli maç hangi kanalda? Uluslar Ligi Türkiye- Belçika maçı yayın kanalı ve saati...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında kasım ayında iki önemli karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki mücadelelerinde önce kendi sahasında Belçika'yı konuk edecek, ardından Fransa deplasmanında puan arayacak. Millî takımın iki karşılaşma için belirlenen aday kadrosu da futbolseverlerle paylaşıldı. Maçların yaklaşmasıyla birlikte milli maç hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. İşte Türkiye- Belçika maçı yayın kanalı ve saati...

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Milli maç hangi kanalda? Uluslar Ligi Türkiye- Belçika maçı yayın kanalı ve saati...
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A Milli Takım'ın kasım ayındaki maç programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden millîler, ilk maçta İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak. Ardından Fransa deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekip, iki karşılaşmada da galibiyet hedefliyor. İşte jkarşılaşmaya dair detaylar...

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

MİLLİ HEYECAN ATV'DE YAŞANACAK

İki mücadele de ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

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TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ SON MAÇLARI

A Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçına çıkacak.

Millilerin kalan maç programı şöyle:

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU!

A Milli Takım Aday kadrosu açıklandı. Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadro şu şekilde oldu:

Berke Özer

Ersin Destanoğlu

Serhat Öztaşdelen

Uğurcan Çakır

Abdülkerim Bardakcı

Ahmetcan Kaplan

Emirhan Topçu

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mustafa Eskihellaç

Ozan Kabak

Zeki Çelik

Arda Güler

Can Uzun

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Aral Şimşir

Barış Alper Yılmaz

Deniz Gül

Enes Ünal

İlhan Fakılı

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Milli maç hangi kanalda? Uluslar Ligi Türkiye- Belçika maçı yayın kanalı ve saati...
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