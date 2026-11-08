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Giriş Tarihi: 08.11.2026 09:18

Milli maç heyecanı başlıyor! Türkiye- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasım ayındaki milli maç programı belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, ilk olarak sahasında Belçika ile karşılaşacak, ardından Fransa deplasmanına çıkacak. İki mücadele öncesinde aday kadro da açıklandı. Peki Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Milli maç heyecanı başlıyor! Türkiye- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayındaki milli maç programı futbolseverler tarafından takip ediliyor. UEFA Uluslar Ligi kapsamında iki karşılaşmaya çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekip, ilk mücadelesinde İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak. Milliler, bu karşılaşmanın ardından Fransa deplasmanında sahaya çıkacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

MİLLİ HEYECAN ATV'DE YAŞANACAK

İki mücadele de ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

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TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ SON MAÇLARI

A Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçına çıkacak.

Millilerin kalan maç programı şöyle:

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU!

A Milli Takım Aday kadrosu açıklandı. Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadro şu şekilde oldu:

Berke Özer

Ersin Destanoğlu

Serhat Öztaşdelen

Uğurcan Çakır

Abdülkerim Bardakcı

Ahmetcan Kaplan

Emirhan Topçu

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mustafa Eskihellaç

Ozan Kabak

Zeki Çelik

Arda Güler

Can Uzun

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Aral Şimşir

Barış Alper Yılmaz

Deniz Gül

Enes Ünal

İlhan Fakılı

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

Milli şölen Turkuvaz’da

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Milli maç heyecanı başlıyor! Türkiye- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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