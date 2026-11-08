Milli maç heyecanı başlıyor! Türkiye- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayındaki milli maç programı futbolseverler tarafından takip ediliyor. UEFA Uluslar Ligi kapsamında iki karşılaşmaya çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekip, ilk mücadelesinde İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak. Milliler, bu karşılaşmanın ardından Fransa deplasmanında sahaya çıkacak.