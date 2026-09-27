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Giriş Tarihi: 27.09.2026 08:30

Milli Maç İçin Geri Sayım! Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’ndeki dev randevuda İtalya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki "Bizim Çocuklar", galibiyet için sahaya çıkacak. Futbolseverler "Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi olacak?" sorularına merakla yanıt arıyor. İşte kritik mücadeleye dair tüm detaylar…

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Milli Maç İçin Geri Sayım! Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 2. maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak bu dev mücadele öncesinde futbolseverler için Türkiye - İtalya maçı tarihi, saati ve yayın bilgisi ön plana çıktı. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibimizin taraftarı önünde puan mücadelesi vereceği kritik randevu için geri sayım hızlandı.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup iikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından merakla beklenen Türkiye-İtalya maçı Türkiye saati ile (TSİ) 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ay-yıldızlı takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki bu kritik mücadelesinin yayın kanalı ATV olacak. Böylece futbolseverler Türkiye-İtalya maçını ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, Eylül ve Ekim pencerelerinde oldukça yoğun ve kritik bir fikstüre giriyor. Millilerimizin gruptaki ilk 4 maçlık fikstür programı şu şekilde belirlendi:

25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa (Kocaeli Stadyumu)
28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya (Bursa Atatürk Spor Kompleksi)
2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye (Maurice Dufrasne Stadyumu - Liege)
5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye (Renato Dall'Ara Stadyumu - Bologna)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Milli Maç İçin Geri Sayım! Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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