Milli Maç İçin Geri Sayım! Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 2. maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak bu dev mücadele öncesinde futbolseverler için Türkiye - İtalya maçı tarihi, saati ve yayın bilgisi ön plana çıktı. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibimizin taraftarı önünde puan mücadelesi vereceği kritik randevu için geri sayım hızlandı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup iikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından merakla beklenen Türkiye-İtalya maçı Türkiye saati ile (TSİ) 21.45'te başlayacak.
Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, Eylül ve Ekim pencerelerinde oldukça yoğun ve kritik bir fikstüre giriyor. Millilerimizin gruptaki ilk 4 maçlık fikstür programı şu şekilde belirlendi:
25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa (Kocaeli Stadyumu)
28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya (Bursa Atatürk Spor Kompleksi)
2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye (Maurice Dufrasne Stadyumu - Liege)
5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye (Renato Dall'Ara Stadyumu - Bologna)