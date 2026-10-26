Milli maç ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte Türkiye-Belçika maç bilgileri

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-Belçika karşılaşmasının atv ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Maç günü yayın akışı ve olası değişiklikler için kanalın resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.