Milli maç ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte Türkiye-Belçika maç bilgileri

2026 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde zorlu bir grupta yer alan Türkiye, grup aşamasındaki son iki karşılaşmasına çıkacak. Milliler, İzmir'de Belçika'yı ağırladıktan sonra Fransa deplasmanına gidecek. Kritik maçlar öncesinde milli takımın fikstürü futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.
Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
Türkiye-Belçika karşılaşmasının atv ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Maç günü yayın akışı ve olası değişiklikler için kanalın resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.