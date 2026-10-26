Haberler Yaşam Haberleri Milli maç ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte Türkiye-Belçika maç bilgileri
Giriş Tarihi: 26.10.2026 09:06

Milli maç ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte Türkiye-Belçika maç bilgileri

A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye-Belçika maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden ay-yıldızlı ekip, kasım ayında Belçika'yı sahasında konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmanın tarihini, başlama saatini, yayın kanalını ve A Milli Takım'ın kalan maç programını araştırıyor.

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Milli maç ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte Türkiye-Belçika maç bilgileri
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2026 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde zorlu bir grupta yer alan Türkiye, grup aşamasındaki son iki karşılaşmasına çıkacak. Milliler, İzmir'de Belçika'yı ağırladıktan sonra Fransa deplasmanına gidecek. Kritik maçlar öncesinde milli takımın fikstürü futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-Belçika karşılaşmasının atv ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Maç günü yayın akışı ve olası değişiklikler için kanalın resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı stat, A Milli Takım'ı daha önce de ağırladı. Türkiye, Belçika karşısında kendi sahasında galibiyet arayacak.

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A MİLLİ TAKIM'IN 2026 MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta kalan maç programı şöyle:

12 Kasım 2026 Perşembe 20.00 - Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026 Pazar 22.45 - Fransa - Türkiye

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Milli maç ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte Türkiye-Belçika maç bilgileri
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