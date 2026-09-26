MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026: Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-İtalya maçı öncesinde milli takımın karşılaşmasına ilişkin ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde. Fransa mücadelesinin ardından Uluslar Ligi'nde yoluna devam eden Ay-yıldızlı ekip, bu kez İtalya karşısında sahaya çıkacak. Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da oynayacağı karşılaşmaya dair yayın ve maç detayları merak ediliyor.
Türkiye İtalya maçı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak.
Millilerin eylül-ekim penceresinde oynayacağı 4 karşılaşmanın tamamı TSİ 21.45'te başlayacak. İşte maç takvimi:
25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa (Kocaeli Stadyumu)
28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya (Bursa Atatürk Spor Kompleksi)
2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye (Maurice Dufrasne Stadyumu - Liege)
5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye (Renato Dall'Ara Stadyumu - Bologna)