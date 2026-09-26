Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026: Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 26.09.2026 07:58

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026: Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-İtalya maçı öncesinde milli takımın mücadelesine ilişkin detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fransa karşılaşmasının ardından sahaya çıkacak olan Ay-yıldızlı ekibin İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın ayrıntıları araştırılıyor. Futbolseverler, Türkiye-İtalya maçına dair gelişmeleri ve karşılaşmayla ilgili bilgileri yakından takip ediyor.Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026: Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Türkiye-İtalya maçı öncesinde milli takımın karşılaşmasına ilişkin ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde. Fransa mücadelesinin ardından Uluslar Ligi'nde yoluna devam eden Ay-yıldızlı ekip, bu kez İtalya karşısında sahaya çıkacak. Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da oynayacağı karşılaşmaya dair yayın ve maç detayları merak ediliyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya maçı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefeslerin tutulacağı maç ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ VE PROGRAMI

Millilerin eylül-ekim penceresinde oynayacağı 4 karşılaşmanın tamamı TSİ 21.45'te başlayacak. İşte maç takvimi:

25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa (Kocaeli Stadyumu)

28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya (Bursa Atatürk Spor Kompleksi)

2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye (Maurice Dufrasne Stadyumu - Liege)

5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye (Renato Dall'Ara Stadyumu - Bologna)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026: Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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