MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026: Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-İtalya maçı öncesinde milli takımın karşılaşmasına ilişkin ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde. Fransa mücadelesinin ardından Uluslar Ligi'nde yoluna devam eden Ay-yıldızlı ekip, bu kez İtalya karşısında sahaya çıkacak. Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da oynayacağı karşılaşmaya dair yayın ve maç detayları merak ediliyor.