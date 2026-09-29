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Giriş Tarihi: 29.09.2026 07:46

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026: Uluslar Ligi Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, 3. hafta karşılaşmasında Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların mücadele edeceği karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve stadyum bilgileri futbolseverler tarafından takip ediliyor.Peki, Uluslar Ligi Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026: Uluslar Ligi Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele devam ederken A Milli Takım, gruptaki durumunu belirleyecek karşılaşmalara hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekibin deplasmanda oynayacağı maçlar büyük önem taşırken, kalan müsabakaların programı da netleşti.

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026: Uluslar Ligi Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki Belçika - Türkiye mücadelesi, 2 Ekim 2026 Cuma günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026: Uluslar Ligi Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zorlu mücadele Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Kritik randevunun adresi ise Belçika'nın Liège kentinde bulunan Maurice Dufrasne Stadyumu olacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026: Uluslar Ligi Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026: Uluslar Ligi Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FUTBOL ŞÖLENİ TURKUVAZ MEDYA'DA

Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni ise Türk Milli Takımı'nın maçları ile sınırlı değil. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

29 Eylül Salı

21.45 İspanya – Hırvatistan (A Spor)

21.45 Çekya – İngiltere (A Haber)

21.45 İskoçya – İsviçre (A Para)

1 Ekim Perşembe

21.45 Almanya – Sırbistan (A Haber)

21.45 Danimarka – Portekiz (A2)

21.45 Yunanistan – Hollanda (A Spor)

2 Ekim Cuma

21.45 Fransa – İtalya (A Haber)

21.45 Bosna Hersek – İsveç (A Spor)

21.45 Belçika – Türkiye (atv)

3 Ekim Cumartesi

19.00 Hırvatistan – İngiltere (A Spor)

21.45 İspanya – Çekya (A Haber)

21.45 İsveç – Slovenya (A Spor)

21.45 Kuzey Makedonya – İskoçya (A Para)

4 Ekim Pazar

19.00 Kosova – Avusturya (A Spor)

21.45 Yunanistan – Almanya (A Spor)

21.45 Hollanda – Sırbistan (A Haber)

21.45 Portekiz – Norveç (A2)

5 Ekim Pazartesi

21.45 Fransa – Belçika (A Spor)

21.45 Romanya – İsveç (A Haber)

21.45 İtalya – Türkiye (atv)

6 Ekim Salı

21.45 Hırvatistan – İspanya (A Haber)

21.45 İngiltere – Çekya (A Spor)

21.45 İsviçre – Kuzey Makedonya (A Para)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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