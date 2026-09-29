MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026: Uluslar Ligi Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki Belçika - Türkiye mücadelesi, 2 Ekim 2026 Cuma günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.
2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye
Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni ise Türk Milli Takımı'nın maçları ile sınırlı değil. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
29 Eylül Salı
21.45 İspanya – Hırvatistan (A Spor)
21.45 Çekya – İngiltere (A Haber)
21.45 İskoçya – İsviçre (A Para)
1 Ekim Perşembe
21.45 Almanya – Sırbistan (A Haber)
21.45 Danimarka – Portekiz (A2)
21.45 Yunanistan – Hollanda (A Spor)
2 Ekim Cuma
21.45 Fransa – İtalya (A Haber)
21.45 Bosna Hersek – İsveç (A Spor)
21.45 Belçika – Türkiye (atv)
3 Ekim Cumartesi
19.00 Hırvatistan – İngiltere (A Spor)
21.45 İspanya – Çekya (A Haber)
21.45 İsveç – Slovenya (A Spor)
21.45 Kuzey Makedonya – İskoçya (A Para)
4 Ekim Pazar
19.00 Kosova – Avusturya (A Spor)
21.45 Yunanistan – Almanya (A Spor)
21.45 Hollanda – Sırbistan (A Haber)
21.45 Portekiz – Norveç (A2)
5 Ekim Pazartesi
21.45 Fransa – Belçika (A Spor)
21.45 Romanya – İsveç (A Haber)
21.45 İtalya – Türkiye (atv)
6 Ekim Salı
21.45 Hırvatistan – İspanya (A Haber)
21.45 İngiltere – Çekya (A Spor)
21.45 İsviçre – Kuzey Makedonya (A Para)