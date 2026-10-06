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Giriş Tarihi: 6.10.2026 00:01

Milli maç programı: Uluslar Ligi Türkiye Belçika maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Türkiye Belçika karşılaşması öncesinde futbolseverlerin maç heyecanı sürüyor. Uluslar Ligi’nde 4. haftada İtalya karşısında mağlubiyet alan A Milli Takım, 5. haftada Belçika ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Millilerin karşılaşması öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayınlanacağı kanal ve oynanacağı stadyum merak ediliyor.

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Milli maç programı: Uluslar Ligi Türkiye Belçika maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
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Milli maç heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye'nin Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. İki takım arasındaki ikinci mücadele öncesinde gözler bu kez Türkiye'nin kendi sahasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. İlk maçta Belçika'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım'ın rövanş niteliğindeki bu karşılaşmasında stadyum, başlama saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor.

TÜRKİYE - BELÇİKA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçı Belçika karşısında oynanacak. Türkiye - Belçika karşılaşması 12 Kasım 2026 Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Belçika maçı diğer Uluslar Ligi milli maçlarında olduğu gibi ATV ekranlarında yayınlanacak.

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A MİLLİ TAKIM'IN 2026 MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın verilen programa göre kalan maçları şöyle:

2 Ekim 2026, 21.45: Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026, 21.45: İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026, 20.00: Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026, 22.45: Fransa - Türkiye

MİLLİ TAKIM İTALYA KARŞISINDA 3-1 MAĞLUP OLDU!

A Milli Futbol Takımı, İtalya deplasmanında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

İtalya'nın gollerini 26. dakikada Gianluca Scamacca, 65. dakikada Riccardo Calafiori ve 87. dakikada Pio Esposito kaydetti. A Milli Futbol Takımı'nda fileleri 61. dakikada Aral Şimşir havalandırdı.

Bu sonucun ardından A Milli Futbol Takımı grupta puansız kalmaya devam etti.

İtalya ise puanını 7'ye yükseltti.

Yunus Akgün: Ayağa kalkmak bizim elimizde!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Milli maç programı: Uluslar Ligi Türkiye Belçika maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
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