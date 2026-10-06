Milli maç programı: Uluslar Ligi Türkiye Belçika maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçı Belçika karşısında oynanacak. Türkiye - Belçika karşılaşması 12 Kasım 2026 Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın verilen programa göre kalan maçları şöyle:
2 Ekim 2026, 21.45: Belçika - Türkiye 5 Ekim 2026, 21.45: İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026, 20.00: Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026, 22.45: Fransa - Türkiye
A Milli Futbol Takımı, İtalya deplasmanında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
İtalya'nın gollerini 26. dakikada Gianluca Scamacca, 65. dakikada Riccardo Calafiori ve 87. dakikada Pio Esposito kaydetti. A Milli Futbol Takımı'nda fileleri 61. dakikada Aral Şimşir havalandırdı.
Bu sonucun ardından A Milli Futbol Takımı grupta puansız kalmaya devam etti.
İtalya ise puanını 7'ye yükseltti.
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