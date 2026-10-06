Milli maç programı: Uluslar Ligi Türkiye Belçika maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Milli maç heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye'nin Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. İki takım arasındaki ikinci mücadele öncesinde gözler bu kez Türkiye'nin kendi sahasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. İlk maçta Belçika'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım'ın rövanş niteliğindeki bu karşılaşmasında stadyum, başlama saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor.