MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2026 | Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşmaların ardından gözler milli takımın kasım ayında oynayacağı maçlara çevrildi. Türkiye'nin Belçika ile yapacağı mücadele öncesinde maç takvimi ve yayın bilgileri de belli oldu. İşte Türkiye-Belçika maçıyla ilgili merak edilenler...
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta yapılacak karşılaşma Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. UEFA'nın resmi maç takviminde Türkiye-Belçika karşılaşması 12 Kasım tarihinde yer alıyor.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında A Milli Futbol Takımı, İtalya deplasmanına konuk oldu. İtalya, Türkiye karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Takımın mevcut durumu sonrasında teknik direktör Vincenzo Montella, eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Oynanan oyun ve oyuncu tercihleriyle eleştirilen Montella'nın görevinde kalıp, kalmayacağı ise merak ediliyordu.
SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Montella'nın geleceğine dair son duruma Libero TV ekranlarında değindi. Murat Özbostan, "Teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili bir karar alınacağını duydum. Montella'nın kaderi cuma günü belli olacak.
Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takımın gruptaki fikstür programı şu şekilde:
25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa
28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya
2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye
5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye