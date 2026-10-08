Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2026 | Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 8.10.2026 08:06 Son Güncelleme: 8.10.2026 08:09

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2026 | Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonundaki mücadelesinde heyecan devam ediyor. Ay-Yıldızlı ekip, A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı sahasında konuk edecek. Futbolseverler şimdi Türkiye-Belçika karşılaşmasının tarihini, başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor.

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MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2026 | Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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UEFA Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşmaların ardından gözler milli takımın kasım ayında oynayacağı maçlara çevrildi. Türkiye'nin Belçika ile yapacağı mücadele öncesinde maç takvimi ve yayın bilgileri de belli oldu. İşte Türkiye-Belçika maçıyla ilgili merak edilenler...

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta yapılacak karşılaşma Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. UEFA'nın resmi maç takviminde Türkiye-Belçika karşılaşması 12 Kasım tarihinde yer alıyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli takımın Belçika ile oynayacağı karşılaşma 20.00'de başlayacak. Mücadele İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye-Belçika karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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TÜRKİYE - İTALYA MAÇI 3-1 BİTTİ!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında A Milli Futbol Takımı, İtalya deplasmanına konuk oldu. İtalya, Türkiye karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

MAÇ ÖZETİ | İtalya 3-1 Türkiye

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Takımın mevcut durumu sonrasında teknik direktör Vincenzo Montella, eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Oynanan oyun ve oyuncu tercihleriyle eleştirilen Montella'nın görevinde kalıp, kalmayacağı ise merak ediliyordu.

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Montella'nın geleceğine dair son duruma Libero TV ekranlarında değindi. Murat Özbostan, "Teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili bir karar alınacağını duydum. Montella'nın kaderi cuma günü belli olacak.

Vincenzo Montella için kritik gün belli oldu! İşte yolların ayrılma ihtimali...

A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takımın gruptaki fikstür programı şu şekilde:

25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa
28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya
2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye
5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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