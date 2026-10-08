MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2026 | Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşmaların ardından gözler milli takımın kasım ayında oynayacağı maçlara çevrildi. Türkiye'nin Belçika ile yapacağı mücadele öncesinde maç takvimi ve yayın bilgileri de belli oldu. İşte Türkiye-Belçika maçıyla ilgili merak edilenler...